El director general de la Organización Mundial de la Salud (#OMS) instó este lunes al mundo a que se prepare para una "eventual pandemia" del nuevo #coronavirus. "Tenemos que concentrarnos en frenar (la #epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra y manifestó su "honda preocupación" por el súbito incremento de casos en #Italia, #Irán y #CoreadelSur.