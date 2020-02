¿Qué pasó?

La agencia JAXA anunció a través de sus redes sociales, un importante paso para su proyecto que intenta tener una exploración con Marte, indicando que su misión MMX se encuentra en fase de desarrollo y que comenzarán a crear un hardware y software, con la ayuda del gobierno del país, para que ingrese al planeta rojo.

La idea de la agencia es que el lanzamiento se realice en el 2024, para que llegue a fines de ese año y pueda regresar en el 2029 a nuestro planeta. Esta agencia, trabaja para arribar a Fobos, una de las lunas más grandes de Marte.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today 🆕🛰! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft ✨ — Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020

Si esta misión se concreta, sería la primera vez en que un país logra tener contacto con las lunas del planeta rojo, y más aún, un viaje de ida y vuelta a la tierra.

Los detalles de la misión espacial

Una vez que la MMX llegue a su destino en el 2025, la agencia espera investigar durante tres años a las lunas de Marte, tanto a Fobos como a Deimos, con la finalidad de crear mapas que detalles información sobre las superficies de estas, que son todo un misterio para los científicos.

The MMX mission is now in the development phase!🛰✨This important transition assessed criteria such as the science goals 🧪, mission impact 🌏 and risk factors💥. Here we look at the highlights from our study: https://t.co/EgGZxfhURW pic.twitter.com/ugqPaoNrTM — Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 20, 2020

Intentos fallidos en el pasado

En el año 1988 una nave espacial soviética tuvo problemas en la computadora por lo que tuvo que cancelarse. El último intento ocurrió en 2011, por parte de Rusia, donde la misión llamada “Phobos.Grunt” se estrelló en el Pacífico en el 2012, y no pudo sobrepasar la órbita terrestre.

La importancia de esta misión japonesa

La NASA se refirió a las declaraciones de la agencia JAXA, diciendo que esto representa un paso necesario o una suerte de trampolín, para la posterior llegada de seres humanos al planeta rojo.

Por otra parte, la agencia espacial de Estados Unidos, piensa volver a la luna durante ese mismo año, y en la próxima década visitar a Marte, y por ahora va prestar ayuda a Japón aportando dos instrumentos de análisis aportando para que se concrete la misión.