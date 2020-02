"Mi esposo ha visto crecer a los niños por video llamadas", lamenta Rossana Goitia, venezolana que, como sus tantos otros compatriotas, quiere salir de su país para brindarle un mejor futuro a sus pequeños hijos.

Su esposo migró a Chile hace dos años con el objetivo de ayudar a su familia y poder reunir suficiente dinero para traerlos y comenzar una vida nueva, apartados de la angustia que a diario se vive en ese país producto a la crisis política, económica y social que atraviesa.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, esta familia venezolana no ha podido reunirse nuevamente ¿El motivo? La Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), documento necesario para entrar Chile, se lo otorgaron a ella y no a sus hijos de 2 y 3 años, respectivamente.

"A mí me aprobaron la Visa, de hecho estaba retirándola hoy (18 de febrero de 2020), pero del trámite de mis hijos aún no recibo respuesta", comentó Rossana, quien se encuentra en una incertidumbre, pues tiene fecha de entrada a Chile el 14 de abril de 2020 y a sus pequeños aún no les admiten el documento.

La joven precisó que al momento de entregar los papeles que le solicitaron, una vez aprobado su trámite, "fui con la ilusión de que me ayudaran con la cita de los niños, debido a que me llegó un correo que decía, entre otras cosas que: 'Si usted pertenece a un grupo familiar y no todos los integrantes han sido convocados el día de su cita, indicar esto a nuestros oficiales. Sus parientes (cónyuge, padres, hijos) serán convocados a la brevedad posible'; pero no recibí la ayuda que esperaba".

✅ La Visa Temporaria Mercosur y Visa de Responsabilidad Democrática son permisos de residencia temporales en Chile, otorgados por un período máximo de un año. Se pueden prorrogar una vez, por igual período.



¿Qué es la VRD?

El pasado 16 de abril de 2018 el Gobierno de Sebastián Piñera implementó la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), documento requerido a los venezolanos que quieran migrar y establecerse en territorio chileno.

Con el anuncio de esta medida administrativa, se cancelaba la posibilidad del ingreso del inmigrante como turista que, una vez en el país, podía cambiar su estatus migratorio con la postulación y acceso a una residencia temporal y, posteriormente, definitiva.

Para ese momento, el anuncio de la medida generó varias reacciones de rechazo, especialmente en aquellos venezolanos que habían adquirido boletos aéreos a territorio chileno y cuyos planes contemplaban establecerse en éste.

"Familias han sido separadas"

Ante tal decisión, los venezolanos tuvieron que adaptarse a la nueva medida y proceso implementado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Pero no contaban con el hecho de que el proceso se convertiría en un camino lleno de "obstáculos y burocracia", como ha sido calificado por ciudadanos de esa nación.

"La Visa de Responsabilidad Democrática que implementó el Presidente Sebastián Piñera en el año 2018 a favor de los venezolanos, desde hace unos meses ha sufrido un tajante cambio de política migratoria, debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores encargado del otorgamiento de estas visas consulares, ha estado otorgándolas de manera aleatoria", sostuvo la abogada Carolina Hidalgo a Meganoticias.

Hidalgo precisó que, anteriormente y en cuando se anunció el proceso, "los padres solicitaban la VRD y, una vez que se las aprobaban, solicitaban a sus hijos una visa de dependiente, que es la misma que se pide acá en Chile. En dos o tre semanas eran aprobadas".

Pero, el panorama cambió en noviembre del pasado 2019 "cuando el DEM dejó de otorgar visa de dependiente sin dar explicaciones", resaltó la abogada.

Es así como Hidalgo denuncia que esta nueva política ha traído como resultado que "cientos de familias se hayan separado, pues le otorgan la visa a los padres y no a los menores de edad; a la madre y a los hijos pero no al padre; a ambos padres y a un hijo pero al otro no... En fin, ya el tema se ha vuelto tan grave y sistemático, que las personas están prefiriendo perder sus visas democráticas y no venirse, ya que se niegan a separarse de sus hijos, en la mayoría de los casos bebés de meses. También pasa que el padre o la madre que ya se encontraba en Chile termina devolviéndose a Venezuela por las mismas razones".

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Chile negó que esta situación estuviera ocurriendo y en respuesta por correo electrónico señaló: "se ha detectado que los solicitantes hacen la postulación de todos los integrantes de la familia como titulares, por ello se analizan cada una por separado. Lo correcto es que ambos padres postulen como titulares y bajo uno de ellos se haga la solicitud de ‘dependiente’ para él o los hijos y así el análisis se hace como grupo. Esta falencia en la postulación queda expresada en las estadísticas, donde no se registra ninguna solicitud de VRD dependiente".

Además apuntaron que el retraso de los procesos se debe a la falsificación de documentos. "(...) Es importante precisar que el listado de las 120 personas que son llamadas diariamente a estampar su visa al Consulado, se determina desde Chile, entonces cuando se detecta una falsificación se retrasa todo el listado" aseguró la instancia.

"Mi esposa está desesperada"

La familia de Isnaldo Castillo Salcedo también atraviesa por la misma situación. Llegó a Chile en 2018 y se encuentra regularizado en el país.

A su esposa, al igual que a Rossana, le aprobaron la VRD, pero al hijo de la pareja, no. "Mi esposa hizo la solicitud de la visa para ella y mi hijo el 4 de julio de 2019 y para el 25 de noviembre de ese mismo año ya tenía su cita y su visa estampada; pero la del niño (de 5 años de edad) no salió", contó.

Debido a la situación, "ella aprovecha y lleva la documentación del niño al Consulado de Chile en Venezuela y le dijeron que no podían hacer nada, que es un sistema el que hace la selección. Insistió a los funcionarios del lugar para que la ayudaran, pero siempre le dan la misma respuesta: 'no podemos hacer nada'. Ahora a ella se le venció la entrada el 25 de este mes. Fue una vez más y el funcionario que la atendió en Venezuela, le dijo que no podía hacer nada, que pierda la visa y haga una nueva solicitud".

En medio de su molestia y tristeza por no tener a su familia a su lado Isnaldo sólo afirmó: "de verdad no veo cual sería el motivo de que no le salga la visa a mi hijo, en todo caso el niño depende de mí y yo genero suficiente dinero para que esté aquí. Imagínate hacer el trámite de nuevo, eso dura en salir de 6 meses en adelante, puede tardar hasta un año".

Visas rechazadas

Sobre el rechazo de la solicitud de la VRD, la cancillería insistió en que el número de visas negadas se debe a la falsificación de la documentación entregada. "Se ha detectado que un tercio de los documentos presentados para la VRD son falsos. Asimismo, hemos detectado la actuación de gestores que cobran por realizar un trámite que no tiene costo. En este sentido, fuimos víctimas de una red de trata de personas en el Consulado de Chile en Puerto Ordaz, donde un funcionario consular se encuentra procesado por la justicia venezolana y hay una investigación en curso".

Por esta razón agregó el Ministerio, "la solicitud de visas en Venezuela se centralizó en el Consulado de Chile en Caracas, que pasó a ser el de mayor dotación de cónsules en todo el mundo, ya que tiene tres cónsules y tres funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), dedicados exclusivamente a otorgar VRD".

De acuerdo al Ministerio de Exteriores, desde su creación, se han solicitado 218.284 Visas de Responsabilidad Democrática, de las cuales 98.783 han sido procesadas, 58.370 aprobadas, 40.413 rechazadas y están pendientes de procesar 119.501.