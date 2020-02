¿Qué pasó?

El icónico auto donde la princesa Diana se trasladaba junto a sus dos hijos Harry y Williams, será subastado el próximo 28 de marzo al mejor postor. Se trata de un Audi 80 Cabriolet de 1994 color verde oscuro, que se encuentra en perfecto estado mecánico y solo tiene 35 mil kilómetros de recorrido.

El vehículo cuenta con un motor de 2.3 litros que produce 131 caballos de potencia y 186 Nm de torque asociados a una transmisión automática de cuatro velocidades.

Buscan recaudar 50 mil dólares con su venta

La subasta se realizará en el evento de Restauración de Autos Clásicos en Birmingham y según publicó la casa de subastas Classic Car Auctions (CCA), el coche se encuentra en perfecto estado a pesar de haber tenido otros dueños. Uno de ellos fue el locutor y comentarista político Lain Campbell Dale, según consigna Daily Mail. Posteriormente, estuvo expuesto en varias colecciones privadas y ahora será entregado al mejor postor.

La nave “fue registrada por primera vez el 7 de noviembre de 1994 y fue usada por Su Alteza Real socialmente y para transportar a sus hijos William y Harry”, así detalló la casa de subastas, para comenzar la promoción de la antigua pieza.

Con la venta de este vehículo se espera recaudar alrededor de 50 mil dólares, es decir, poco más de 39 millones de pesos chilenos.

Piezas de Lady Di subastadas

Esta no es la primera vez que subastan alguna pertenencia de la princesa Diana, de hecho, en diciembre del año pasado fue vendido uno de los vestidos más famosos de Lady Di. Se trata de un vestido largo de terciopelo color azul oscuro, que usó en una cena ofrecida en 1985 por el Presidente estadounidense Ronald Reagan en honor al príncipe y la princesa de Gales. Mismo evento en el que la Princesa bailó con el actor John Travolta.

La subasta se realizó el pasado 9 de diciembre y tenía un valor estimado de entre 325 mil y 455 mil dólares (entre 258 millones CLP y 361 millones CLP) . Este lujoso traje fue inmortalizado en fotos que muestran a Diana bailando con Travolta al ritmo de "You Should be Dancing", de la película "Fiebre de Sábado por la Noche".