El doctor Li Wenliang falleció la mañana de este jueves en un hospital de Wuhan-China, luego de haber sido diagnosticado con coronavirus y haber permanecido en cuarentena. La noticia la dio a conocer Global Times, medio asiático, que confirmó lo ocurrido.

Wenliang fue contagiado con la enfermedad en diciembre, cuando atendió en un centro médico de Wuhan a una paciente, sin saber que portaba el coronavirus. Al ver que la gravedad de la enfermedad estaba avanzando, dio aviso a sus colegas, pero fue reprendido por la policía por dar “información falsa”.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE