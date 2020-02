La boda de la hija de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Alejandrina Guzmán, con Edgar Cázares el pasado 25 de enero sigue dando qué hablar en medios mexicanos e internacionales. La celebración acaparó titulares no sólo por el lujo que desbordó, sino también por las rostros del narcotráfico que se dieron cita en la unión entre ambos herederos del Cartel de Sinaloa.

Uno de los tantos temas que salieron a relucir luego del matrimonio, fue la ausencia de Blanca Margarita Cázares, mejor conocida como "La emperatriz del narco", la misteriosa tía del novio, encargada de lavar el dinero de la mencionada organización criminal y de llevar, además, los negocios de "El Chapo" y de Ismael "El Mayo" Zambada, fundadores del cartel.

Foto:@aabrahamssohn

Solicitada por los Estados Unidos

Muy poco es lo que se conoce de "La emperatriz del narco". Su presencia parece haber pasado desapercibida, aún así cuando fue muy mencionada en el 2008, año en el que asesinaron a su hijo Arturo Meza Cázares junto a su primo Edgar Guzmán López, hijo de "El Chapo".

Foto: @bazaardailyUS

Después de este ataque, y el posterior contra su hermano, José Abel Cázares, en octubre del mismo año, la mujer desapareció y se mantiene en el anonimato. Su paradero se desconoce, parece que se la tragó la tierra. No se maneja información exacta. De lo único que se tiene certeza es que "La emperatriz" es una de las mujeres más buscadas por Estados Unidos, no así en México, país que no ha liberado una orden de aprehensión en su contra.

¿Cómo llegó a manejar los negocios de "El Chapo"?

Como buena mujer para hacer negocio, "La emperatriz del narco" construyó su imperio económico de a poco. Según registro de periodistas y medios de comunicación, la mujer se dedicó durante los años 80' a cambiar divisas a los trabajadores de los campos de marihuana y goma de opio, en las calles de Culiacán, Sinaloa; labor que le permitió abrir, posteriormente una casa de cambio, la primera de muchas.

Para la década de los noventas, Blanca Cázares amplió sus negocios, creando una cadena de tiendas de maquillaje, cosmética y accesorios para mujer en Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara y Tijuana. Pero, su imagen de empresaria se vino abajo cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó su búsqueda y reveló que sus negocios formaban parte de la red de lavado de dinero del cartel liderado por "El Chapo".

Una vez expuesta, y tras la detención de, para aquel entonces, su esposo Arturo Meza Gaspar, "La emperatriz del narco" dejó de hacer apariciones en público como empresaria y se desapareció sin dejar rastro aparente.