Un artista alemán logró engañar a Google Maps creando un truco que le hizo creer al algoritmo que había un gran atasco. Esto lo logró tras pasearse por las calles de Berlín arrastrando un carrito con casi un centenar de celulares.

El berlinés Simon Weckert, por medio de un video de menos de dos minutos, mostró mediante imágenes la forma en que logró generar el taco virtual.

El hombre caminó por calles desiertas de la capital de Alemania arrastrando un carrito con 99 celulares en modo navegación. Frente a esto, las calles aparecieron en rojo en la aplicación reflejando un gran taco.

Esto fue posible porque Google Maps detecta los celulares conectados y que tienen el permiso de geolocalización activado.

La instalación, según el artista, busca crear conciencia sobre la forma en la que confiamos ciegamente en plataformas tecnológicas.

En su cuenta de Twitter, el artista describió cómo hizo el tráfico virtual en Google Maps.

"Transportando 99 teléfonos inteligentes en un carrito para generar tráfico virtual en Google Maps. Con esta acción es posible convertir una calle en roja, lo que tiene un impacto en el mundo físico, desviando vehículos a otra ruta", señaló.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF