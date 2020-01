"Mujer comiendo sopa de murciélago con palitos" es parte de las noticias falsas por el coronavirus

Coronavirus: Personas de crucero bloqueado cerca de Roma no podrán salir del barco

Los primeros casos de coronavirus se conocieron en diciembre, cuando decenas de habitantes Chinos se contagiaron luego de haber estado en el mercado de mariscos Huanan -donde venden animales vivos y muertos-. Fue entonces cuando comenzó a viralizarse esta enfermedad de la que, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna cura.

Ha pasado un mes desde entonces y la cifra de contagiados sigue aumentando. Hasta ahora se registran más de 8 mil personas afectadas y 171 fallecidos por esta causa.

Foto: Reuters

Un tema de salud que tiene preocupado al mundo entero, y que también se presta para generar noticias falsas en las redes sociales, que alimentan el pánico de la población. Un ejemplo de ello es el video de una persona comiendo una sopa de murciélago, al que se le atribuye el coronavirus.

Beber agua hirviendo evitará que te contagies: FALSO

En Hong Kong, Phoebe, una médico de 40 años -que no quiso dar su identificación-, dice estar consternada por los mensajes recibidos en los últimos días en su grupo familiar de Whatsapp. "He visto varias noticias. Una es que aconsejaba usar un secador para desinfectarse el rostro y las manos. Otra es beber agua caliente a 60 grados para no enfermarse", cuenta a AFP.

Como médico, sabe naturalmente que ninguno de estos procedimientos es eficaz, y que incluso puede ser peligroso, por lo que advirtió a sus familiares.

Todos los habitantes de Wuhan morirán: FALSO

Los periodistas encargados del "fact-check" en la AFP han detectado una multitud de falsas informaciones. Una de ellas, que circula en Sri Lanka, afirmaba que los 11 millones de habitantes de Wuhan iban a morir.

Las autoridades no se pronunciaron sobre una perspectiva así. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indicaron que, aunque no existan vacunas para este nuevo tipo de coronavirus, la mayoría de las personas afectadas podrán curarse de manera natural.

Foto: Reuters/ Calles cerradas y solitarias

Sopa de murciélago originó la enfermedad: FALSO

Un video, que terminó siendo viral, muestra a una mujer comiendo un murciélago con palillos.

Estas imágenes, reproducidas por algunos tabloides occidentales, pretenden demostrar que los gustos de algunos chinos por animales exóticos, fue el origen de la crisis.

¿Quién iba a pensar que una sopa de murciélago con esta pintaza podría propagar una epidemia? pic.twitter.com/2hdXtx4I1z — Moe de Triana (@moedetriana) January 28, 2020

Este video fue en realidad grabado en 2016 en el archipiélago del Pacífico de Palau por un bloguero.

Aunque la tradición culinaria china usa varios ingredientes ignorados o despreciados en otros países, y la venta de animales que viven en mercados es preocupante, el murciélago no es a menudo consumido y, hasta ahora, no se ha confirmado que haya provocado el virus.

Australia prohíbe acercarse a comunidades asiáticas: FALSO

En Australia, donde vive una importante comunidad china, las falsas informaciones se multiplican. El lunes, un diputado de Brisbane advirtió a sus electores contra un falso comunicado de prensa supuestamente del ministerio de Salud, que alertaría a la población contra los riesgos de desplazarse a barrios donde hay una fuerte concentración de personas de origen chino.

"Tener falsas informaciones difundidas por cretinos racistas crea un sentimiento de miedo e incertidumbre", dijo el diputado a la AFP.

La vacuna del coronavirus ya existe: FALSO

Una de las primeras falsas informaciones en divulgarse fue la existencia de una vacuna contra este nuevo coronavirus que habría sido patentada en 2015.

En realidad, la patente era sobre un coronavirus hallado entre aves.

Foto: Reuters

112 mil personas han muerto en China por coronavirus: FALSO

Hal Turner, presentador de una radio de extrema derecha acusada de apoyar a los supremacistas blancos, publicó un artículo en internet afirmando que 112 mil personas ya habían muerto en China y que 2,8 millones habían sido colocadas en cuarentena.

Los titulares de los medios sensacionalistas y la histórica desconfianza ante el gobierno chino, han facilitado la propagación de rumores, según Robert Bartholomew, sociólogo neozelandés.

"Para mucha gente, la principal fuente de información son las redes o medios sociales con informaciones no verificadas", asegura.

Foto: Reuters/ Habitantes de China intentan salir de territorio infectado

Para las autoridades sanitarias, este flujo incesante de falsas informaciones complica su trabajo.

"En Taiwán, la gente empieza a llamar a los hospitales o a las agencias gubernamentales inundándolos de preguntas, y movilizando preciosos recursos humanos" se lamenta Kevin Hsueh, un responsable del hospital Cardinal Tien en Taipei.

Una solución salina evita la infección del nuevo virus: FALSO

Numerosas publicaciones en Twitter, Facebook y la red social china Weibo, compartidas desde el 20 de enero, aseguran que un médico chino especialista en cuestiones respiratorias recomienda a las personas enjuagarse la boca con soluciones salinas para evitar infectarse con el virus 2019-nCoV.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó tal afirmación: "No hemos visto pruebas convincentes de que enjuagarse la boca con solución salina proteja de esta enfermedad", apuntaron en un correo enviado a la AFP.

Hospital construido en 16 horas en Wuhan: FALSO

La imagen de un edificio (A) fue compartida cientos de veces en Twitter y Facebook como una muestra de un hospital construido en apenas 16 horas en Wuhan para tratar a los afectados por el virus. Pero la fotografía, tuiteada incluso por el estatal Diario Popular de China, circula por internet desde hace al menos un año, en diferentes sitios.

En 16 hs!!! Primer edificio del Huoshenshan Hospital in #Wuhan pic.twitter.com/J2MimXecJr — Carlos J. Regazzoni (@RegaCarlos) January 27, 2020

La AFP visitó el 27 de enero las obras del nuevo hospital que se está construyendo en Wuhan para acoger a pacientes víctimas del nuevo patógeno, y constató que las obras aún estaban en una fase inicial.

Hay diferentes formas de usar las máscaras de protección: FALSO

Varias publicaciones explican que las máscaras de protección deben llevarse de forma diferente según la situación: con el lado de color hacia fuera si quien la lleva está infectado por el virus, o con el lado blanco visible si su portador no está enfermo.

Especialistas consultados por la AFP rechazan esta sugerencia y señalan que la única forma de llevar correctamente la máscara es con el lado de color hacia fuera.

