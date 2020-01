Atraparon a "El Payaso", involucrado en el asesinato de 13 policías mexicanos en una emboscada

Fabián Urbino Morales, alias “El Payaso”, fue capturado en la localidad de El Aguaje (México), tras ser involucrado en la emboscada de Aguililla ocurrida el pasado mes de octubre, donde fueron asesinados 13 policías estatales y otros nueve resultaron heridos.

Urbino Morales fue identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona. También se le acusa de los delitos de extorsión y secuestro en la región, así lo dio a conocer Infobae.

También puedes ver

Dejó el circo y tomó las armas

Antes de pertenecer al grupo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Fabián Urbino trabajaba como payaso en un circo de México. Durante sus años de labores en la carpa, presumía con orgullo fotos en redes sociales antes de salir a su show de risas.

Después el escenario cambió completamente ya que, en lugar de subir fotos coloridas desde el circo, posaba con enormes armas, también orgulloso de su nueva labor dentro de la organización criminal.

“El Payaso” , de 37 años y origen humilde, cambió completamente su forma de vestir, pasando de ropa sencilla a atuendos de marca y joyas de oro. Un look que acompañaba de su armamento, para “defenderse” de las autoridades.

La detención de “El Payaso”

Durante un operativo de la Policía de Michoacán, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional de ese país, pudieron capturar a Fabián Urbino, quien se encontraba resguardado en El Aguaje.

“El Payaso” es hermano de “El Jaguar”, un ex militar y ex miembros del grupo “delta” del Cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado como lugarteniente de todo el municipio de Aguililla. Sin embargo, este no estaba con Urbino al momento de la detención.

Con esta captura son 10 los integrantes de este peligroso cartel, en manos de la justicia, además del abatimiento de María Guadalupe López Esquivel “La Catrina”, el pasado 9 de enero.

Recordemos que el Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por los gobiernos de México y Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Un poder que han conseguido por sus numerosas muertes.