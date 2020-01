39 segundos de angustia: Hombre rescata a perro con cadena atrapada en ascensor

Johnny Mathis (27), es el nombre de este “héroe” que está siendo aplaudido en redes sociales, luego de salvar a una mascota de una posible muerte.

El sujeto regresaba a casa del trabajo en Houston, Texas. Una vez en su edificio, tomó el ascensor y tan pronto se bajó, una mujer y su perro subieron. Hasta ahí todo bien, pero cuando las puertas del elevador se cerraron, el animal quedó afuera y su cadena atascada al interior.

"Cuando se subió, estaba mirando al perro porque es lindo", dijo Mathis a CNN. "Noté que la correa era un poco larga, pero no pensé que no iba a llegar al elevador ni nada".

El video dura 39 segundos, mismos que usa Mathis para liberar al perro que aclamaba ayuda tras ser ahorcado por la cadena que quedó atascada en la puerta interna del elevador. "Tenía tanto pelo que me tomó un poco -de tiempo- sacarle el collar del cuello y, cuando lo hice, lo solté".

El joven de 27 años relató que, cuando las puertas se cerraron, se podía escuchar a la dueña del perro llorando desenfrenadamente. Es por eso que luego de lograr liberarlo, Mathis golpeo las puertas del ascensor para hacerle saber que el perro estaba a salvo: "Ella pensó lo peor, pensó que había muerto", dijo.

Always be aware of your surroundings, you never know when you’ll be called to help someone.

A quick-acting man saved a small dog from what could have been a horrific accident with an elevator when the leash became caught between the doors. 🎥Johnny Mathis pic.twitter.com/lppQykSgNy