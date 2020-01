Trump ofrece ayuda a China para combatir el coronavirus: Aumentaron a 81 los muertos en el país asiático

Este lunes aumentó a 81 el número de muertos en China tras el brote de coronavirus que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan.

El pasado domingo las autoridades extendieron el feriado del Año Nuevo Lunar en tres días con la finalidad de frenar la propagación del virus que hasta ahora ha cobrado la vida de 81 personas.

El primer ministro Li Keqiang visitó la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote, mientras que las autoridades de la ciudad respondían la situación y las acusaciones de los ciudadanos, por la mala administración y la incapacidad de responder al brote a tiempo.

El número total de casos confirmados en China aumentó aproximadamente un 30% desde el día anterior, lo que corresponde a 2.744 casos, con aproximadamente la mitad en la provincia central de Hubei, cuya capital es Wuhan.

El número de muertes por el virus en Hubei aumentó de 56 a 76, dijeron funcionarios de salud, con cinco muertes en otras partes de China.

Si bien se ha confirmado un pequeño número de casos relacionados con personas que viajaron desde Wuhan en más de 10 países, entre estos Tailandia, Francia, Japón y los Estados Unidos, no se han reportado muertes en otros lugares.

Frente la situación, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en su cuenta de Twitter ofreció a China "cualquier ayuda que sea necesaria" para combatir coronavirus.

"Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus", tuiteó Trump. "Muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero estamos muy atentos. Hemos ofrecido a China y al presidente Xi (Jinping) cualquier ayuda que sea necesaria. ¡Nuestros expertos son extraordinarios!", dijo.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!