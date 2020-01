"La verdad fue muy difícil": Liberan a joven acusado como autor del crimen de Villa Gesell

¿Qué pasó?

El asesinato que conmovió al país trasandino, donde un joven de 18 murió a manos de unos rugbistas en Villa Gesell, dio un nuevo giro luego que Pablo Ventura, quien fue detenido luego de que los diez deportistas implicados en el caso lo culparan de la muerte de Fernando Báez, fuera liberado por falta de pruebas.

¿Por qué salió libre?

La fiscal a cargo de la investigación del caso lo liberó luego de tres días tras ser detenido por ser mencionado como culpable por los rugbistas involucrados en el crimen, pero desde el primer momento, los abogados y la familia señalaron que el acusado no se encontraba en Villa Gesell, lugar en el que los rugbistas golpearon hasta matar al joven.

“Nos dijeron que tenía que declarar porque alguien lo nombró en Gesell, como que estuvo metido en este lío con el chico fallecido. Le dijimos que sí, fuimos a la sede de la delegación distrital de investigaciones(DDI) y ahí lo trasladaron”, explicó el padre.

La fiscal Verónica Zamboni, luego de confirmar los antecedentes, otorgó la libertad al joven, considerando un examen médico que reveló que Ventura no presentaba marcas en las manos, ni signos de haber participado en una pelea, el relato de cuatro testigos que habían estado con él o lo habían visto, la entrega de su celular para ser periciado y un video que lo ubicaba cenando en un restaurant de Zárate.

El abogado de Ventura, Jorge Santoro, se refirió a la acusación que hicieron los rugbistas, señalando que su defendido no estaba involucrado y descartó un ajuste de cuentas. “Hay una rivalidad como todo joven entre actividades deportivas, pero no gran cosa, no es que no se podían cruzar”.

¿Qué dijo Ventura?

"Todavía no caigo. No lo puedo creer. La verdad fue muy difícil, pero ya me siento mejor, por suerte. Estoy más tranquilo. Un poco angustiado, pero nada más. Ahora voy a tratar de a poco de ir volviendo a la normalidad", contó en declaraciones a C5N recogidas por Clarín.

Respecto a los otros detenidos, quienes lo acusaron del crimen, Ventura dijo que "los conozco de vista, de la ciudad. Nada más. No los odio".

Reacciones de su familia

"Dale, baja la mano, muesta la cara", fueron las palabras que dijo el padre de Ventura, José María, tras ser liberado su hijo. Cuando el joven se subió al auto de su familia, lo único que dijó es que se sentía mal: “Estoy hecho mierda", aseguró.

Antes de salir en libertad, el padre señaló que quería que su hijo quedará "limpio y sin manchas".

¿Quién es Pablo Ventura?

Ventura es un Joven de 21 años que se dedica al remo, estudia Farmacia y compite para el Club Náutico de Zárate.

Ahora que se resolvió y aclaró que no es el culpable, falta definir por qué el grupo de rugbistas se puso de acuerdo para incriminar al joven en el crimen de Fernando Báez.