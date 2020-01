Príncipe Harry reaparece tras renunciar a la Familia Real: "Realmente no había otra opción"

View this post on Instagram

¡Lo anunció la reina! El príncipe #Harry y su esposa #Meghan renunciarán a sus títulos nobiliarios y dejarán de recibir dinero de la realeza tras su decisión de abandonar sus responsabilidades como miembros de la Familia Real, informó el Palacio de #Buckingham el sábado. "Los duques de Sussex dejarán de utilizar sus títulos nobiliarios ya que interrumpirán sus tareas como miembros de la Familia Real", indicó el comunicado. La pareja está de acuerdo en pagar ciertos gastos recientes, como los 2,4 millones de libras esterlinas que se gastaron en la renovación de su hogar cerca del castillo de Windsor. A partir de la primavera de Inglaterra (marzo de este año), dejarán de ser duques de #Sussex. "Reconozco los desafíos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente", dijo la reina. ¿Qué opinas? 😮