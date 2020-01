Ex polola de Harry se pronuncia sobre la situación actual del príncipe con la familia real

¿Qué pasó?

Cressida Bonas es el nombre de la chica que fue novia del príncipe Harry antes de que él comenzara a salir con Meghan Markle. Su relación duró aproximadamente dos años y ella siempre tuvo muy claro que no quería ser parte de la familia real, de hecho, se lo hizo saber al duque para evitar problemas a futuro.

Han pasado seis años desde su término amoroso y ahora, en medio de la crisis que vive la familia real, Bonas fue consultada por los medios al respecto.

¿Qué dijo Cressida sobre Harry?

En algunos eventos, Cressida ha sido consultada sobre la polémica que vive actualmente la familia real. Sin embargo, ella ha intentado mantenerse al margen de la situación “Jamás me posicionaría al respecto porque estaría completamente fuera de lugar. Quiero centrarme en mi trabajo, y también lo digo por respeto. ¿Cuál es la expresión que estoy buscando? ¿Cómo me sentiría si cambiaran las tornas y fuera un ex mío el que hablara de mi vida?”, afirmó para el portal El Suplemento.

“Tengo la sensación de que ha pasado mucho tiempo, así que cuando alguien lo menciona me resulta extraño porque ahora estoy en un momento muy diferente: voy a casarme, he aprendido mucho… Me siento más a gusto en mi propia piel y estoy creciendo como persona”, finalizó.

Un amor fugaz

Cressida y Harry comenzaron su relación en 2012. Sin embargo, tuvieron algunos inconvenientes amorosos que los llevó a la ruptura. En ese tiempo, Harry servía en Afganistán y escribía numerosas cartas para demostrarle su amor a la rubia. Así, pasaron meses en lo que la relación seguía intacta hasta que Cressida no aguantó más las formalidades de la realeza británica y dio todo por terminado.

"Cressida había estado completamente asustada mientras veía la cobertura televisiva de William, Kate y George recorriendo Nueva Zelanda y Australia esa primavera", aseguraba Katie Nicholl, autora de Harry: Life, Loss and Love, sobre este noviazgo que no tuvo frutos.

A pesar de que el príncipe intentó convencerla de que podrían luchar contra la presión mediática, ella finalmente no accedió a continuar con la relación. "No había forma de que quisiera ese tipo de atención y se lo dijo a Harry", asegura la biógrafa. "Trató de convencerla de que podían hacerlo funcionar, pero Cressida estaba decidida".

El reencuentro de Cressida y Harry

Tras el término, Cressida y Harry no volvieron a verse sino hasta el día de la boda del príncipe y Meghan, ya que fue invitada por la casa real. En respuesta, la joven acudió a la ceremonia con una enorme sonrisa y dispuesta a celebrar junto a la pareja de ese día tan especial.