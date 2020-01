El video causó repudio: Lanzan un cordero desde un helicóptero a piscina de empresario argentino

View this post on Instagram

Esta foto la hicimos con Lara para apoyar la campaña de prevención y concientizacion del cancer de mama, organizada por la Fundación Rossi. Donde se retrató la importancia del abrazo para acercar el arte de la fotografía para presentar Manos de Mujer , 5 edición que estará expuesta en el Museo Sivori hasta el 26 de octubre . @larabernasconioficial @centrorossi