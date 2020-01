Atienden a niños en escuela de EEUU tras derrame de combustible desde un avión en Los Ángeles

En total, fueron atendidos 17 niños y 9 adultos luego que un avión arrojara combustible en el patio de una escuela primaria en Cudahy, sureste de Los Ángeles.

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.



Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD