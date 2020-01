Cónclave real en Inglaterra tratará la crisis provocada por el "Megxit"

View this post on Instagram

¡Sigue el escándalo de la semana! Durante este sábado, el diario británico #TheTimes reportó que la duquesa de #Sussex, #MeghanMarkle, firmó un contrato con #disney para ser la voz en off en un proyecto, a cambio de que la compañía haga una donación a Elephants Without Borders (EWB), dedicada a la conservación de vida silvestre y recursos naturales. De este acuerdo comercial estaba enterada la Familia Real desde antes de navidad, lo que generó roces internos dentro de el núcleo monárquico. Esto podría explicar la ausencia de la pareja en las fiestas de fin de año junto a la familia británica.