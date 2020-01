Impresionante imagen de la NASA: Así se ve el núcleo de la Vía Láctea

La Vía Láctea, visible desde la Tierra, ha cautivado a la humanidad desde tiempos antiguos, pero con los modernos instrumentos de teleobservación y las sondas espaciales es posible captar detalles nunca antes vistos de la galaxia, como por ejemplo su núcleo.

Para hacer posible este espectáculo visual, se utilizó el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA), el telescopio aerotransportado más grande del mundo. La misión no era sencilla, pues las imágenes están ubicadas a 600 años luz de la Tierra.

La NASA cumplió el objetivo haciendo las fotografías con luz infrarroja.

Lo que se aprecia en la foto, según explican, son luminosos cúmulos de estrellas “y el anillo alrededor del agujero negro súper masivo que se halla en el centro de la galaxia”.

In a panorama spanning a distance of over 600 light-years across, our @SOFIAtelescope shows the Milky Way galaxy's center in never-before-seen detail. This infrared image reveals dense swirls of gas and dust that are the building blocks for new stars: https://t.co/E3VLvpeSRI pic.twitter.com/4v1uwbS52r