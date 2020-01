Matarán a 10.000 camellos salvajes en Australia por la sequía

View this post on Instagram

Un escenario realmente dramático 😰😓 En medio de la catástrofe que afecta a #Australia, expertos han calculado que unos 8 mil koalas han muerto por los incendios y cerca de 30% del hábitats de estos animales en el norte del estado ha resultado afectado 💔 La información fue entregada a la BBC por el profesor Chris Dickman, experto en biodiversidad australiana de la Universidad de #Sídney