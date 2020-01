Guía supremo de Irán tras ataque a bases estadounidenses: "Se dio una bofetada en la cara"

El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei afirmó este miércoles que el ataque con misiles contra bases que albergan a soldados estadounidenses en Irak fue "una bofetada en la cara" de Estados Unidos.

El martes de madrugada Irán disparó varios misiles contra bases de Irak donde están estacionadas las tropas de Estados Unidos, indicaron responsables en Teherán y en Washington.

"La noche pasada, se dio una bofetada en la cara" de los estadounidenses, dijo el líder en un discurso difundido por la televisión.

Jamenei pidió que se vengue la muerte de Qasem Soleimani, general muerto el 3 de enero en un ataque estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad.

Su declaraciones llegan después de que hubiera pedido una "severa venganza" por la muerte del general. "Lo que importa que la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región tiene que terminar", añadió.

Tras horas de especulaciones sobre una reacción por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para asegurar que "todo está bien" tras el ataque.

"¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora. ¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia! Haré una declaración mañana por la mañana", señaló Trump.

