"Ah caray, soy yo": Reportero se da cuenta en vivo que su auto fue aplastado por un árbol

Un reportero mexicano se hizo viral en las redes sociales, luego de una transmisión en vivo que hizo en Toluca, México. Todo partió bastante bien hasta que comenzó a mostrar imágenes de un auto que había sido aplastado por un árbol, el cual cayó tras los fuertes vientos que se registraron en la ciudad. Lo insólito es que él era el dueño del vehículo.

"Este es el coche afectado, para el dueño de la placa MXN-33-92. ¡Ah, caray! Soy yo. ¡Le cayó a mi coche, oiga! Así me está recibiendo el 2020", dijo el reportero entre risas.

Foto: Quadratín Estado de México

Transmisión viral en solo minutos

Gabriel Flores Archundia es el nombre del periodista que reportaba el hecho para la página de Facebook Quadratín Estado de México.

Al principio mostró cómo elementos de Protección Civil retiraban árboles caídos en la Avenida Juárez. Sin embargo, cuando se logró ver el auto, pudo percatarse que se trataba del suyo y no dudó en bromear para quienes lo sintonizaban en vivo.

Con los cristales rotos y la parte de arriba completamente aplastada, el auto del periodista quedó con pérdida total según confesó él mismo en Facebook.

Críticas para el periodista

Tras viralizarse el video, los usuarios en las redes no dudaron en dar sus opiniones y una de ellas era “¿cómo no sabe dónde está estacionado su auto?”, a lo que el mismo Gabriel Flores respondió: “A las 3:05 minutos yo iba saliendo cuando el árbol este se cayó y entonces yo inmediatamente vi que mi auto estaba al frente y ya mi auto ‘bailó berta’ ahí está mi coche, pero lo que quería hacer en ese momento era transmitir lo que estaba sucediendo”.

Hasta ese momento Gabriel no tenía la certeza de que su auto estaba bajo el arbusto, fue cuando se acercó que notó lo que estaba sucediendo: “le di la vuelta al árbol y ahí me di cuenta que mi auto estaba abajo, de hecho en la primera transmisión digo que ahí está mi coche (...) le doy las llaves a la productora para que viera las condiciones de mi coche… no lo veo, luego supimos que el coche estaba abajo del árbol (...) de veras no sabía dónde estaba mi auto, así pasa”, dijo a través de las redes sociales.

A pesar de las críticas el periodista mexicano se refirió a todos los seguidores del medio, asegurando que fue “sarcasmo periodístico” y además, aprovechó para agradecer a quienes lo hicieron famoso en las redes sociales: “gracias a la persona que cortó ese pedacito para hacerme viral”.