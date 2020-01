Así funciona la "educación patriótica" que dictan a niños en China

Una de las formas de mantener el orden y la obediencia en las poblaciones futuras de China es el trabajo de formación ideológica que inicia en la edad escolar. Y más aún, en las aulas del pre escolar.

Las directrices, emitidas conjuntamente por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado, definen el patriotismo no solo como el amor a la patria, sino también al socialismo y al Partido Comunista.

"Debemos mantenernos firmes al insistir en que el liderazgo del Partido Comunista y continuar en el camino del socialismo con características chinas son las garantías fundamentales (para que China) logre la prosperidad nacional", reza la introducción de las directrices.

En los diversos niveles educativos existen cursos de “patriotismo rojo” donde se les explica cómo se gestó y conquistó la llamada “revolución china” con el objetivo de enaltecer el nacionalismo y formar ciudadanos comprometidos con las líneas del partido.

El gobierno chino ha establecido una relación muy estrecha entre el interés nacional y la militancia por el Partido Comunista Chino (PCCh). Desde 1949, las autoridades políticas vienen adaptando y promoviendo enfoques del sistema educativo de acuerdo con las circunstancias que puedan amenazar la legitimidad de la nación.

Como se sabe, China es un país continente, con más de mil 200 millones de habitantes, con culturas plurales, dialectos y accesos controlados a la educación, la tecnología y las libertades individuales.

“No importa dónde haya nacido, la sangre de mi patria siempre fluye dentro de mí. No importa si estoy vivo o muerto, esto nunca cambiará. Por todo ello, me comprometo a amar a mi patria", afirman en coro un curso de niños en edad preescolar siguiendo a su maestro, quien hacía un juramento a China y a su liderazgo.

El Gobierno, según reporte de Wang Yong para Bitter Winter, les exige a las escuelas que sometan a los niños a educación y adoctrinamiento ‘rojos’ “porque quieren cultivar sucesores del Partido Comunista”, afirmó un padre, expresando su descontento ante tales actividades.

“El Partido simplemente educa a los niños pequeños de una manera sumamente engañosa y los incita a estar en contra de Japón, Estados Unidos e incluso de todo Occidente”, dijo en línea un internauta chino el año pasado.

Este ejemplo de “educación patriótica” tuvo lugar en la localidad de Yongxiu, en la ciudad de Jiujiang, en la provincia suroccidental de Jiangxi, pero la experiencia es un concepto de aplicación nacional.

Además de los contenidos de tipo histórico, hay adaptaciones a la realidad actual que son aceptados y promovidos. Por ejemplo, las nuevas directrices enfatizan la necesidad de adoptar nuevas tecnologías, como la realidad virtual y la realidad aumentada con más énfasis en los adolescentes.