¿Qué pasó?

Los festejos de Año Nuevo ya comienzan a quedar en el pasado en todo el mundo.

Sin embargo, para los habitantes y turistas que recibieron el 2020 en Shanghái no será una noche fácil de olvidar, debido a la calidad y lo novedoso del espectáculo que presenciaron.

Eso porque en esta ciudad china los tradicionales fuegos artificiales fueron reemplazados con más de dos mil drones, los que se elevaron y proyectaron diversas figuras en el cielo, llegando incluso a replicar las formas de la pirotecnia.

The world needs to learn from Shanghai’s example. Fireworks belong in the past. This is incredible pic.twitter.com/KFt68ceu2M — Mike J-C 🏳️‍🌈 (@MikeJ_C) January 1, 2020

Trend noticias México: 16 reos murieron tras incidentes en partido de fútbol entre bandas de narcos El espectacular show de Año Nuevo en Shanghái con más de 2.000 drones

Pero no solo Shanghái utilizó esta especial manera de celebrar el Año Nuevo, pues un espectáculo similar se vivió en Marina Bay, Singapur, donde también se utilizaron drones que fueron complementados con juegos de luces y fuegos de artificio.