A siete sube número de detenidos por matanza de los Langford-LeBarón

Con la detención de tres sujetos, presuntamente integrantes del grupo delictivo La Unión, asciende a siete el número de personas detenidas por la matanza de la familia Langford-LeBarón, ocurrida hace poco menos de dos meses, el 4 de noviembre de 2019.

Aunque el anunció se realizó este lunes 30 de diciembre, la Fiscalía General de México precisó que el operativo donde se apresó a los sospechosos se efectuó el pasado 26 de diciembre.

De acuerdo al registro de la prensa de ese país, el pasado mes de noviembre fue detenido un hombre. Posteriormente, el 2 de diciembre, fueron capturados tres más; entre ellos el director de Seguridad Pública del municipio de la región norte del país.

También puedes ver

El año más violento

Dos semanas antes de terminar el año, las autoridades mexicanas presentaron su balance 2019, que concluye que este año cerraría como el más violento de la historia de esa nación, con una cifra de más de 30 mil homicidios, entre ellos el ocurrido con la familia Langford-LeBarón.

Recordemos que esta brutal matanza ocurrió la mañana del 4 de noviembre en el Estado de Sonora y cuyo blanco fueron los niños y las mujeres de la familia, quienes viajaban a Chihuahua a un matrimonio cuando fueron interceptadas, presuntamente, por un grupo de civiles.

Uno de los autos fue quemado, provocando la muerte de una de las adultas y de cuatro menores de edad. Mientras que las personas que se encontraban en el segundo carro fueron acribilladas, dejando como resultado a dos féminas muertas y dos niños más.

Con el transcurso de la investigación, las autoridades han responsabilizado a pistoleros del narcotráfico como responsables de la masacre que, según ellas, fue resultado de una confusión. Sin embargo, las familias, que tienen doble nacionalidad mexicano-estadounidense, rechazan esta versión y consideran que fue un ataque directo.

Inconformidad con la investigación

Paralelo a la investigación, la familia Langford-LeBarón ha mostrado su descontento con el trabajo realizado por las autoridades mexicanas, quienes cuentan con la ayuda del FBI.

En este sentido, Adrián Lebarón, padre de una de las víctimas, afirmó a El Universal: "Mi familia me está poniendo mucha presión porque no me han dado copia de expediente, yo no sé quién es el (agente del) Ministerio Público Federal asignado al caso; si se llama Ministerio Público Federal o fiscalía; no sé, yo ahora traigo bastante presión familiar".

El hombre también denunció que la Fiscalía no les ha mostrado un video donde, supuestamente, se ve el ataque y tampoco les han mencionado los derechos legales y de acompañamiento que tienen como víctimas del hecho. "Nos tienen en ascuas", sostuvo.