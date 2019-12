"Árbol de Navidad" es fotografiado en el espacio por un telescopio de la NASA

La Agencia espacial de EEUU, NASA, ofreció un “regalo especial” para los amantes del espacio. Se trata de una imagen del espacio que parece mostrar en su centro un árbol de Navidad y sus respectivos copos de nieve, la cual fue tomada por el telescopio Spitzer.

A unos 2.080 años luz de nuestro Sistema Solar, las estrellas parecen mostrar un árbol de Navidad por su posición. Además, revelan varias puntos brillantes rosados y rojos que forman el llamado cúmulo de copo de nieve, sostiene la NASA.

La NASA hizo pública este postal en su sitio web junto a una narrativa que explica la imagen. En el texto, sostiene que son estrellas que aún están en la etapa de formación o protoestrellas que se forman en medio de nubes moleculares gigantes durante aproximadamente 100 mil años.

Estas estructuras aún no se han "movido" lejos de su lugar de nacimiento y, con el tiempo, los movimientos naturales a la deriva de cada estrella romperán este orden y el diseño navideño ya no existirá.

“Parecen haberse formado a intervalos regularmente espaciados a lo largo de estructuras lineales en una configuración parecida a los radios de una rueda o al patrón de un copo de nieve. Por lo tanto, los astrónomos lo han llamado el ‘Clúster de copos de nieve’“, explicó la NASA en su publicación.

