Repartidor venezolano es expulsado de Colombia acusado de ser espía por grabar video frente a casa presidencial

“Riesgo a la seguridad nacional”. Por esta razón es que las autoridades colombianas decidieron expulsar del país al venezolano Miguel Ángel Calderón. Esto, tras haber grabado un video en su celular, a las afueras de la casa del presidente Iván Duque.

Según relata Mariú Barrios, esposa de Miguel, en conversación con la radio colombiana W, él grabó el video para mandárselo a ella justo antes de entrar al supermercado. Desde allí, le quiso mostrar a Barrios que había bastante movimiento en la calle por la presencia de militares en la zona.

Aunque el clip había sido grabado para enviárselo a Mariú, este nunca llegó porque de inmediato fue detenido por las autoridades colombianas, quienes hicieron lo posible por deportarlo a Venezuela.

Una pesadilla familiar

Todo comenzó el pasado 22 de noviembre, justo al día siguiente de haber iniciado el estallido social en Colombia. Los ánimos de protesta ya habían comenzado y los militares estaban desplegados por algunas zonas importantes de la capital colombiana.

Miguel fue detenido el 22 de Nov, de manera arbitraria por la @PoliciaColombia por grabar un video de una vía pública y su debido proceso a defenderse está siendo vulnerado. Miguel será trasladado a Cúcuta en un vuelo, a las 5:00 pm., para ser enviado a Venezuela. @BOG_ELDORADO pic.twitter.com/aA0PggmqDX — Dejusticia (@Dejusticia) December 17, 2019

Según comentó Carolina Moreno, abogada de Miguel, luego que el venezolano grabara el video, se le acercó un militar y, “le dicen que es una zona prohibida, él saca el celular de su bolsillo, lo entrega y le dice ‘si usted quiere borre el video’. Le piden papeles, Miguel Ángel le da los papeles y, yo me imagino, que cuando ve que es venezolano, entonces aquí le dicen que lo acompañen al CAI (Comando de Acción Inmediata) y empieza toda esta película”. Según confirma la abogada, se trataría de un problema de nacionalidad y no de una acto ilegal.

Cuando Mariú se enteró de lo que estaba ocurriendo, fue hasta la comisaría donde le aseguraron que resolverían el problema con Miguel. Sin embargo, al día siguiente lo mandaron a Cúcuta (frontera de Colombia-Venezuela) para deportarlo a su país natal por “riesgo a la seguridad nacional”.

“Nosotros no somos espías, ni nada de lo que se están diciendo ahora. Nunca nos ocultamos, nunca nos mudamos de residencia, nunca hemos cambiado nuestros teléfonos. No tenemos nada que temer porque él es totalmente inocente” dijo Mariú en conversación con el diario colombiano El Espectador.

Miguel no pudo despedirse

Cuando Mariú se entera que su esposo está detenido, comienza a buscarlo hasta dar con él: “cuando llego, empiezan a interrogarnos: quiénes éramos, de dónde veníamos. Me quitaron el celular como por una hora, revisaron las conversaciones de WhatsApp y me dijeron que era un procedimiento de rutina, que tranquila y que en 20 minutos lo iban a soltar. Me dicen que para que yo no estuviera allí me llevaban a la casa”, esto antes del toque de queda que iniciaba a las 20:00 hora local.

Al día siguiente, Mariú tuvo que hacer varias logísticas junto a los abogados para sacar a su esposo de la detención. Sin embargo, esto no fue suficiente porque este miércoles 18 de diciembre -un mes después-, Migración volvió a aparecer y capturó al venezolano.

“Miguel estaba en una cafetería trabajando y Migración Colombia se lo llevó. No le permitieron hacer llamadas” enfatizó Mariú, denunciando además, que ”Me parece una irresponsabilidad que la misma Policía pueda levantar una calumnia para acabar con la reputación de él. Es algo inaceptable porque en ningún momento dijimos mentiras.

Por su parte, Migración envió un comunicado en el que explica las razones gubernamentales por las que Miguel fue enviado de regreso a su país natal.

Comunicado completo Migración Colombia

Hoy se confirmó que Miguel Ángel pisó suelo venezolano y se desconoce cuándo podrá retornar a Colombia. Ahora, los abogados están haciendo lo posible para que él pueda reunirse en Colombia con su esposa e hija, de quienes no se pudo despedir.