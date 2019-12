Australia decreta estado de emergencia por incendios forestales

Las autoridades australianas declararon el jueves (miércoles en Chile) el estado de emergencia durante siete días por incendios en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, después de que se registrara una ola de calor que avivó los fuegos sin precedentes en la región.

La primera ministra de este estado oriental de la isla continente, Gladys Berejiklian, justificó esta decisión por "condiciones meteorológicas catastróficas".

La premier del estado hizo un llamado través de su cuenta de Twitter para que la población escuche las alertas y esté preparada, ya que las condiciones meteorológicas empeorarán el sábado.

A State of Emergency is declared in NSW from today giving Commissioner Fitzsimmons additional powers to deal with the bushfires. Severe weather conditions are forecast for today and will worsen on Saturday. Listen to warnings and be prepared. #NSWfires pic.twitter.com/iIqfFpIQIW