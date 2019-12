"Mi mamá lo supo y no hizo nada": Cuatro hermanas argentinas denuncian a su padre por abuso sexual

Fue a través de las redes sociales, que Valeria Benítez Coll (24) rompió el silencio que ha estado guardando desde que tenía 10 años de edad. Resulta que, cuando era solo una niña, la argentina y sus hermanas -Ana Laura, Cecilia y Ludmila- sufrieron abuso sexual por parte de su propio padre.

Con una larga carta, Valeria contó cada detalle de lo que vivió durante estos últimos años donde sus familiares se enteraron de lo que estaba sucediendo y, aún así, nunca hicieron nada por ayudarlas, de hecho, jamás pusieron una denuncia formal para que el responsable pagara por sus actos.

El sufrimiento de cuatro hermanas

“Mi verdad, mi historia de abuso sexual”, es el título de esta carta desgarradora, donde Valeria cuenta cómo pasaron años de su vida, en los que se sentía confundida por cada “acto de amor” que su padre le daba. En su relato, contó que su familia parecía ser muy unida y amorosa. Sin embargo, la realidad era completamente diferente a la que todos se imaginaban.

“La verdad es que detrás de todo ese circo de familia de bien, estaban Pablo y Liliana, mi papá, quien abusaba sexualmente de sus 4 hijas y mi mamá quien teniendo 4 hijas abusadas durante años, jamás lo pudo ver o no lo quiso ver”, describió Valeria, quien asegura haberse sentido mal por no entender que su propio padre pudiera hacerle daño.

Foto: Gustavo Gavotti

“La persona que dice amarte y cuidarte por sobre cualquier otra persona en el mundo, usa tu cuerpito de niña para satisfacerse sexualmente, te deja perturbada, asustada, confundida, inexplicablemente triste, angustiada, culpable, te hace sentir sucia”. Sus palabras han traspasado fronteras por lo contundente de la historia.

“Nuestra familia nunca nos apoyó”

Cuando Valeria tenía 17 años (2012) el secreto de Pablo salió a la luz: “Un día le contamos a mi mamá que fuimos abusadas por mi papá. A Liliana (madre) no le quedó más opción que directamente preguntar: ‘Pablo, ¿vos abusaste de ellas?’. Y a nosotras nos dijo: ‘Yo no lo sabía, les juro que no lo sabía’. Ese sábado fue el peor día de mi vida”, recuerda la argentina.

A pesar del dolor y la gran revelación que habían hecho, el domingo fue un día demasiado “normal”. De hecho, comieron asado en la casa, como una familia cualquiera. “Se tapó todo. Y mi mamá, cuando lo supo, no hizo nada. Nunca hizo la denuncia".

La familia de a poco se fue enterando de lo que estaba ocurriendo porque las hermanas finalmente pudieron sacar a su padre de la casa, no se sentían seguras viviendo con él. “Todos lloraron mucho”, pero aún así, nadie lo apartó de la familia.

“Entre tantos tíos, abuelos, padrinos y adultos responsables, ninguno hizo la denuncia por nosotras cuatro, ni nos ayudaron a irnos de esa casa: seguíamos viéndolo a Pablo todos los días. Y pocos se acercaron a hablar con nosotras. Prefirieron negar los abusos, o perdonarlos", enfatizó en Instagram.

Momento íntimo de confesión

Para estas hermanas argentinas no fue sencillo expresar todo lo que había ocurrido. Cada una tuvo que llenarse de valor y confesar cada detalle de estos abusos sexuales. La primera fue Cecilia: “Nos pusimos en la mesa, y empezó (...) contó qué fue lo que le hicieron, qué fue lo que le hizo Pablo. Duele lo que cuenta, pero lo que más duele es ver cómo ella lo sufre. Cuando Ceci terminó de contar, que se desbordó en llanto, fuimos y la abrazamos todas”, un acto de hermandad que suelen hacer para apoyarse entre ellas.

“Después contó Ana. También se desbordó en llanto, fuimos y la abrazamos todas. Después me tocó a mí. Ellas sabían que mis hechos de abuso habían sido más contundentes. Pablo le había dicho a Liliana que conmigo ‘se le había pasado la mano’. Lo conté y ellas me abrazaron cuando terminamos”.

A pesar del sufrimiento, la única esperanza era que su pequeña hermana ‘Lu’ -como la llaman desde que nació- no hubiera pasado por lo mismo. Sin embargo, no se salvó de ser víctima de su padre. “Lu nos dijo que no, que no podía, que no quería, que le demos tiempo. Obvio que la entendimos”.

Tras las denuncias, Pablo Benítez Coll fue procesado por abuso sexual gravemente ultrajante por la calidad de ascendiente de su autor, es decir, por ser el padre de las víctimas. Se encuentra detenido desde el 25 de julio.