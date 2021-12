Votante exige mejoras en salud tras sufrir negligencia: "Me diagnosticaron cáncer y era gastritis"

En el marco de las Elecciones Presidenciales 2021 de este domingo 19 de diciembre, una mujer expresó sus demandas para el futuro mandatario de nuestro país, las que se centraron específicamente en salud.

Lo anterior, pues hace un mes sufrió un infarto que derivó en una negligencia médica: primero le diagnosticaron cáncer, pero un segundo examen arrojó que su verdadero cuadro clínico era una gastritis, descartando la anterior enfermedad.

¿Qué dijo?

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, Isabel Astorga partió su relato destacando la importancia de estas votaciones presidenciales "para que haya una mejor salud", rememorando el episodio que sufrió hace un mes.

"Me dio un infarto y no me pudieron llevar al hospital, porque era muy larga la espera. Mi hijo tomó la determinación de llevarme a la clínica, en donde me tuvieron una semana. Por negligencia del médico, me habían detectado cáncer. Me hicieron otro examen y no tenía cáncer", agregó.

Junto con decir que "la medicina deja mucho que desear", la mujer contó que "al final me dio un infarto y solamente era una gastritis. Entonces, hay que tomar mejores medidas en salud, educación, vandalismo; pero lo más importante es la salud".

