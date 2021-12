Boric confirma que está disponible para someterse a examen de pelo: "En la universidad alguna vez probé la marihuana"

¿Qué pasó?

Este miércoles, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, participó en una entrevista exclusiva en Meganoticias, de cara a la segunda vuelta presidencial a desarrollarse este domingo 19 de diciembre.

En el espacio, el abanderado se refirió a la polémica en torno al test de droga que se realizó, asegurando que está dispuesto a someterse a una prueba de pelo.

¿Qué dijo Boric?

Al ser consultado por qué se realizó una muestra de orina respondió: "Porque sencillamente era más rápido. El test de pelo sale como $500 mil, yo había visto uno de $700 mil; en un estudio de la Católica había uno que salía como $540 mil, y había que mandarlo a Estados Unidos para tener los resultados".

"Como José Antonio Kast y compañía habían estado inventando estas mentiras permanentemente, nosotros queríamos tenerlo a disposición lo antes posible, para decirle, si lo sacaba antes poder decirle 'sabe qué, basta'", detalló.

Sobre si se realizaría una muestra de pelo, sostuvo: "No tengo ningún problema en hacerlo, no tengo nada que ocultar".

"En la universidad alguna vez probé la marihuana, no soy consumidor de marihuana, hace muchísimos años que no tengo ningún tipo de relación, y hoy día soy una persona con total independencia para poder combatir con mucha fuerza el narcotráfico", aseveró.

Polémica con periodista

Respecto al periodista de Radio Bío Bío que le preguntó si había roto la cuarentena para ser sometido al examen de orina, indicó: "A mí lo que me parece importante es que la clínica misma salió a desmentir cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento, porque es irresponsable poner en duda la labor profesional que realizan instituciones que son serias y responsables".

En ese sentido, explicó que cuando le respondió al periodista "acababa de salir de un debate de dos horas, tremendamente intenso, donde una vez más nos vimos enfrentados a una serie de mentiras. Después salimos del debate y nuevamente empiezan a poner en duda, habiendo mostrado el certificado".

"Yo sé que uno al estar en esta situación está sujeto al más duro escrutinio público. Yo lo dije anteriormente y lo reitero: la prensa debe incomodar al poder. Yo en ese momento la verdad estaba cansado".

Dar vuelta el resultado

En cuanto a que estadísticamente nunca ha ganado en el país un candidato presidencial que haya pasado a segunda vuelta en el segundo puesto, manifestó: "Estas elecciones son muy particulares. En general desde la vuelta a la democracia más o menos se sabía quién iba a ser el Presidente de la República con bastante anticipación. Hemos tenido unos años muy intensos, y yo creo que en particular en esta segunda vuelta hemos logrado convocar a un amplio experto de chilenas y chilenos que quieren transformaciones con estabilidad".

Apoyo en el Congreso

Debido a que, al igual que su contrincante, no tendrá mayoría en el Congreso para gobernar si sale electo Presidente, expresó: "La palabra diálogo yo la he tenido incorporada hace mucho tiempo en parte de mi trayectoria... La política para mí es el arte de ponerse de acuerdo de quienes piensan diferente en función de un bien común compartido".

"Estoy convencido de que el parlamento equilibrado que vamos a tener es una oportunidad, y no lo veo como una suerte de castigo, sino que estamos obligados a ponernos de acuerdo", destacó.

Economía del país

Sobre el escenario económico que enfrentará el país en 2022, afirmó:"La gente sabe que viene complicado, que la economía el próximo año va a tener una recesión; y, por lo tanto, saben que esto es paso a paso".

En ese sentido, recalcó la importancia de reactivar el empleo, principalmente el formal.

Además, defendió su voto a favor al cuarto retiro, argumentando el efecto en que ha tenido la crisis económica por la pandemia en las personas.

Apoyo de Bachelet

Al ser consultado sobre cómo se gestó su encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet, señaló: "Hemos estado conversando hace harto tiempo". En esa misma línea indicó que él directamente ha estado en contacto con ella "desde antes de la primaria".

Boric contó que le pidió consejos a la exmandataria, entre los que se encontraba: "el cuidarte de la gente que te dice que sí a todo".

Además, se refirió a la petición de diputados RN y UDI de que Bachelet también se junte con Kast: "Yo no soy quién para hablar por ella, no quiero poner palabras en su boca, quiero ser muy cuidadoso en aquello, pero yo me imagino de que una persona que sigue defendiendo hasta el día de hoy a la dictadura que asesinó a su padre, debe ser difícil sentarse a conversar así no más en el marco de segunda vuelta".

¿El apoyo de Bachelet y Lagos influye en los votos?

"Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast", respondió el candidato a esta pregunta.

"No es algo que nosotros hayamos salido a buscar, sino que las diferentes figuras, como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, se acercaron, más allá de que habíamos conversado anteriormente, de manera desinteresada", afirmó.

Franco Parisi

Respecto a por qué decidió no ir al programa "Bad Boys" del excandidato Franco Parisi, explicó que escuchó principalmente a las mujeres, de las cuales muchas de ellas le pedían que no asistiera.

Sin embargo, afirmó que quiere hablarle a su electorado.

"Voy a respetar totalmente el resultado de la elección"

Boric manifestó que piensa que el resultado de las elecciones será "voto a voto": "Yo creo que efectivamente va a ser una elección apretada. Yo creo que el exceso de confianza y arrogancia siempre son malos consejeros".

Además, hizo referencia a los dichos de su contrincante que indicó que podría acudir al tribunal electoral y a lo manifestado por algunos de sus seguidores respecto a un posible fraude electoral.

"Voy a respetar totalmente el resultado de la elección, no tengo ninguna duda de la credibilidad del Servicio Electoral chileno... No voy a recurrir a los tribunales, porque me parece que plantear desde ya un manto de duda respecto a la legalidad de la elección me parece que es absolutamente innecesario", aseveró.

