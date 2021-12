Seremi por sumario sanitario y test de drogas de Boric: "Es fundamental que se declaren todas las acciones realizadas"

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana se refirió al test de droga que se sometió el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el mismo día que reportó que presentaba síntomas de coronavirus.

Cabe recordar que de manera paralela el abanderado fue multado con $3,7 millones por incumplir medidas sanitarias en octubre pasado, durante actividades de lanzamiento de su campaña.

En relación al sumario sanitario realizado a Gabriel Boric informamos: https://t.co/wB32VxweBn pic.twitter.com/tHmgiD5cHX — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) December 14, 2021

¿Qué dijo la Seremi?

"La Autoridad Sanitaria, aclara a la ciudadanía, y en relación al examen de orina que se habría desarrollado el día 2 de noviembre en el domicilio del señor Boric, que es fundamental para poder realizar la investigación epidemiológica que se declaren todas las acciones realizadas y los posibles contactos estrechos en el período de transmisibilidad, y de esta forma, en este caso específico, investigar sobre el uso correcto de EPP (equipo de protección personal) y nivel de exposición de los funcionarios de salud", señaló el organismo.

"Sólo de esta forma, se logra definir si corresponde o no a contacto estrecho, lo que no se pudo realizar debido a que ese antecedente no fue declarado", añadió.

Además, detallan que el Ordinario Nº 3785 del Ministerio de Salud establece: "El riesgo asociado a las circunstancias descritas dependen del nivel de exposición y del entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria. Por tanto, la identificación de contactos estrechos de un caso SARS-COV-2 con variante Delta puede o no incluir personas que no necesariamente cumplan con las condiciones antes descritas".

En ese sentido, la Seremi sostuvo que esa labor "no se puede realizar si no se declaran todas las personas con las cuales se tuvo interacción durante el periodo de transmisibilidad".

"Personal de salud no son contacto estrecho"

Esta aclaración por parte de la autoridad surge luego de que algunas figuras del comando de Boric afirmaran que el personal que desarrolló el examen no figura como contacto estrecho.

"El personal de salud en su trabajo toma medidas de prevención ante contagios y por lo mismo según los mismos protocolos de Minsal no son contacto estrecho", aseguró Giorgio Jackson en sus redes sociales.

Una muestra más de que no tendrán pudor en mentir y dañar la institucionalidad con fines electorales si es necesario.



El personal de salud en su trabajo toma medidas de prevención ante contagios y por lo mismo según los mismos protocolos de Minsal NO SON CONTACTO ESTRECHO. https://t.co/AkLxv2qRh5 — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) December 14, 2021

Sumario sanitario por actividad de campaña

Además, el organismo se refirió al sumario sanitario que se abrió contra el candidato por actividades de lanzamiento de su campaña, indicando que: "Tras la notificación de examen positivo para Covid-19, el 3 de noviembre, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana inició una investigación epidemiológica la cual concluyó que existieron conductas de riesgo para la salud pública, tales como el no uso o uso inadecuado de mascarilla y falta de distancia física en diversas actividades con alta afluencia de público, incluyendo el evento de lanzamiento de su programa de Gobierno, lo que generó un exposición y riesgo de contagio a 69 personas que fueron calificadas como contactos estrechos por la Autoridad Sanitaria".

"Debido a ello, el 8 de noviembre la Autoridad Sanitaria inició una investigación sumaria, la que, tras analizar los descargos del candidato presidencial, determinó que no se lograron desvirtuar los hechos imputados y la responsabilidad que le cabe en estos, determinado una sanción de 70 UTM, sentencia que fue notificada al candidato el 10 diciembre de 2021", agregó.

No obstante, destacaron que: "El sumariado dispone del plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la Sentencia, para interponer Recurso de Reposición ante la Seremi de Salud RM".

Todo sobre Elección Presidencial Chile 2021