Kast por eventual triunfo de Boric: "Nos va a llevar al subdesarrollo y va a hacer fracasar a este país"

Este miércoles se emitió el tercer capítulo del programa "El Candidato", de Mega, en donde, a través de diferentes tipos de entrevistas, los aspirantes a La Moneda repasan su historia política y de vida, de cara a las Elecciones Presidenciales de noviembre. José Antonio Kast protagonizó la última edición.

El exdiputado, según la última encuesta Cadem, tiene el segundo lugar en las preferencias de los chilenos -entre todos los candidatos- con un 18%, a tres puntos porcentuales de Gabriel Boric (21%), y superando a Yasna Provoste, que tiene un 13% y sacándole ocho puntos a la carta de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

El espacio político es conducido por Soledad Onetto, y cuenta con la participación de Tomás Mosciatti, Paulina De Allende-Salazar, Iván Guerrero y Julieta Martínez.

Competidores cercanos

Durante el programa, Kast no se refirió profundamente respecto al candidato Sebastián Sichel, sin embargo, señaló que "esperemos que se recupere". Además, ante la consulta de si piensa que el abanderado de Chile Vamos bajará su candidatura, respondió que "no, yo creo que no".

Tras esto, señaló que una eventual segunda vuelta entre Boric y la candidata Yasna Provoste, votaría nulo, argumentando su decisión en la conversación final con Soledad Onetto.

¿Qué dijo de Boric?

"La línea política de Gabriel Boric es la que yo digo que nos va a llevar al subdesarrollo y va a hacer fracasar a este país que todavía tiene una posibilidad de salir adelante. Su programa de gobierno claramente no va a generar paz, no va a generar inversión, no va a generar crecimiento, para mí es un desastre", expuso.

¿Qué dijo de Provoste?

Respecto a Provoste, manifestó que "ella ejerció como ministra, a mí me tocó cuestionar el ejercicio como ministra y no es que ella se haya quedado con ningún recurso, pero en el desorden que ella permitió, otros se quedaron con recursos de todos los chilenos y eso proyectado a un gobierno, creo que no sería bueno".

Revisa aquí el capítulo completo:

Ver cobertura completa

Todo sobre Elección Presidencial Chile 2021