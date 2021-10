"¿De dónde saca que puede ganar?": La pregunta de Tomás Mosciatti que incomodó a José Antonio Kast

Este miércoles se realizó el tercer capítulo del programa de entrevista política de Mega "El Candidato", el cual contó con la participación del representante y fundador del Partido Repúblicano, José Antonio Kast. Lo anterior, de cara a las Elecciones Presidenciales del 21 de noviembre próximo.

El exdiputado, según la última encuesta Cadem, tiene el segundo lugar en las preferencias de los chilenos -entre todos los candidatos- con un 18%, a tres puntos porcentuales de Gabriel Boric (21%), y superando a Yasna Provoste, que tiene un 13% y sacándole ocho puntos a la carta de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

El espacio político es conducido por Soledad Onetto, y cuenta con la participación de Tomás Mosciatti, Paulina De Allende-Salazar, Iván Guerrero y Julieta Martínez.

"Sin llorar"

Una de las secciones más temidas por los candidatos presidenciales es la conducida por Tomás Mosciatti, la cual es denominada "Sin llorar", debido al tenor de la entrevista y lo punzante de las preguntas.

En la conversación, Mosciatti le preguntó directamente a Kast: "¿De dónde saca que puede ganar?", enrostrándole los resultados que ha obtenido la derecha en las últimas elecciones.

Frente a lo anterior, Kast respondió que su convencimiento de poder ganar lo obtiene "del día a día, de las caminatas por Chile, del entusiasmo que se genera en la ciudadanía, del deterioro además progresivo que ha tenido la Convencion Constituyente, de la violencia que tenemos en el sur, de la inmigración desregulada, de la delincuencia permanente."

Sociedad en Panamá

En paralelo, abordó la sociedad que constituyó en Panamá en el año 2006, y que se reflotó tras el debate de este lunes, a propósito del documento mostrado por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Consultado al respecto por Tomás Mosciatti, señaló que dicha sociedad se hizo en Panamá "para poder invertir posteriormente en EEUU, porque los abogados de ese momento dijeron que era más rápido este camino. Fue una recomendación".

Ante la insistencia del entrevistador, Kast respondió que "si uno aquí tiene un capital, paga los impuestos, los saca de Chile legalmente. Yo podría decirle 'oiga, vea si hay recursos de mi familia en Panamá', y no los hay, porque están todos en Estados Unidos".

30 mil empleados públicos menos

En paralelo, el abanderado del Partido Republicano se refirió a su iniciativa de reducir a la mitad los ministerios actuales, y a la cantidad de empleados públicos menos que habría durante una eventual gestión.

"De 24 a 12", confirmó respecto a las carteras de Gobierno, adelantando que "creo que debiéramos apuntar, más que a despedir, a solicitar el retiro a unas 30 mil personas".

Relación con China

Kast también fue consultado respecto a su anuncio de que, durante un eventual Gobierno, rompería relaciones con Venezuela y Cuba. "Expulsaría a sus embajadores", señaló.

Sin embargo, al ser consultado sobre si haría lo mismo con China, que también es considerada una dictadura, el candidato se mostró ambiguo.

"Es complejo ahí el tema económico... lo que tenemos que hacer es variar nuestra matriz económica y ya no ser dependientes de China, porque si cerramos las fronteras con China hoy día, el perjuicio para miles de chilenos sería enorme", aseguró.

Competidores cercanos

Durante el programa, Kast no se refirió profundamente respecto al candidato Sebastián Sichel, sin embargo, señaló que "esperemos que se recupere". Además, ante la consulta de si piensa que el abanderado de Chile Vamos bajará su candidatura, respondió que "no, yo creo que no".

Tras esto, señaló que una eventual segunda vuelta entre Boric y la candidata Yasna Provoste, votaría nulo, argumentando su decisión.

"La línea política de Gabriel Boric es la que yo digo que nos va a llevar al subdesarrollo y va a hacer fracasar a este país que todavía tiene una posibilidad de salir adelante. Su programa de gobierno claramente no va a generar paz, no va a generar inversión, no va a generar crecimiento, para mí es un desastre", expuso.

Respecto a Provoste, manifestó que "ella ejerció como ministra, a mí me tocó cuestionar el ejercicio como ministra y no es que ella se haya quedado con ningún recurso, pero en el desorden que ella permitió, otros se quedaron con recursos de todos los chilenos y eso proyectado a un gobierno, creo que no sería bueno".

