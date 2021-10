Boric emplaza a Kast por supuesta inversión en paraísos fiscales con documento firmado por notario en Panamá

¿Qué pasó?

En la noche de este lunes, se desarrolló el Debate Presidencial 2021, instancia en que los diferentes candidatos pudieron enfrentarse entre ellos y exponer sus posturas sobre diferentes temáticas.

Durante la discusión Gabriel Boric protagonizó varios encuentros con José Antonio Kast, en uno de los cuales lo cuestionó por inversiones en paraísos fiscales, las que fueron reveladas en los llamados "Panamá Papers".

El emplazamiento

La situación se originó en medio de la discusión en torno a la migración, contexto en que el candidato de Apruebo Dignidad le dijo a su contrincante: "Tú hablas mucho del patriotismo y la verdad es que, como bien han señalado la mayoría de los candidatos, migrar es un derecho y muchas veces una tragedia. Tu padre mismo fue un migrante después de haber combatido en el ejército nazi".

En ese momento, Boric mostró un documento sobre una millonaria inversión en Panamá (luego corrigió en un tuit la cifra a 21 millones de dólares), que habría realizado su contrincante en un paraíso fiscal.

"Yo te quería preguntar si es que conoces a Cecilio Roberto Moreno... Él es el notario de Panamá que validó tu inversión de $12 mil millones de dólares en un paraíso fiscal (sic) (luego corrigió en un tuit la cifra a 21 millones de dólares)", señaló.

Aclaro monto total: US$21 millones. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 12, 2021

"Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca eludir impuestos en sociedades en Panamá, mediante un notario, que seguramente hoy día olvidaste su nombre", cerró.

"Hagámonos un test de droga todos"

Ante esta situación, Kast respondió: "Te he invitado a debatir de todos los temas, en todos los lugares, y no has querido... Te he invitado a debatir y no has ido a tres o cuatro debates. Te he planteado, y por Twitter te invité a debatir de ese tema precisamente, que tú me dijiste 'debatamos paso a paso, calma'".

"Abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de droga todos. Hagámonos las tres cosas. Yo te invito mañana para que nos encontremos para hacernos un test de drogas, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile", aseveró.

"¿Cuántas veces has contratado a alguien? ¿Cuántas veces ha trabajado para alguien que no sea el Estado? Me molesta cuando levantas ese tipo de acusaciones que son falsas", añadió.

Finalmente, Boric indicó: "La gente lo podrá revisar en los Panama Papers que todos conocen".

