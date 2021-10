La pregunta de Provoste que generó duro encontró con Sichel: "¿Fue lobbysta de las empresas del gas?"

Durante la noche de este lunes, se realiza el Debate Presidencial de cara a las Elecciones que se realizarán el próximo 21 de noviembre. La instancia es organizada los canales de televisión Mega, TVN y Canal 13.

La cita cuenta con la participación de los siguientes candidatos: Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Gabriel Boric y Yasna Provoste.

En la dinámica de preguntas directas entre los candidatos, la abanderada de la DC, Yasna Provoste, encaró a Sebastián Sichel respecto si ha hecho lobby por empresas del gas.

"¿Me puede contestar, querido Sebastián, fue lobbysta de las empresas del gas?", preguntó la senadora.

El candidato de Chile Vamos, por su parte respondió con otra pregunta: "¿Yasna, cuántos años has trabajado en el sector público? Te lo contesto yo, 30 años, los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado, cómo trabajamos los abogados".

Frente a esto, Sichel respondió que "fui abogado, orgullosamente. Nunca, si hubiera sido lobbysta, saldría un registro (en ley de lobby), nunca lo he tenido. Lo que pasa es que usted, y sus operadores han hecho eso en redes sociales".

