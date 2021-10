Sichel por irrupción de Kast en sondeos presidenciales: "Si creyera en las encuestas no estaría aquí parado"

¿Qué pasó?

En las últimas encuestas, la figura del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha comenzado a tomar fuerza, alcanzando al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y posicionándose detrás de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), quien lidera las preferencias.

El expresidente del Banco Estado se refirió a esta situación y le bajó el perfil, recalcando que no se deja llevar por estos sondeos.

"Si creyera en las encuestas no estaría aquí parado"

"Me da risa, porque me van a preguntar de las encuestas todo el rato. Si yo le creyera a las encuestas no estaría aquí parado en esto", aseguró.

"Si algunos de ustedes, que me apoyaron, les creyeran a las encuestas, no me habrían apoyado", agregó.

En ese sentido, sostuvo que: "Al final esto no es un juego de encuestas ni de popularidad, el que crea que la política se trata de ser popular que vaya a otros concursos".

"La política es ante todo un ejercicio de liderazgo y convicciones", sostuvo.

Encuesta Cadem

En la última encuesta Plaza Pública Cadem, Ante la pregunta: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?", un 22% de los encuestados se inclinó por Gabriel Boric, quien retrocedió un punto; mientras que un 15% por José Antonio Kast, quien sube dos puntos respecto a la semana pasada.

Con esto, Sichel fue desplazado del segundo lugar, y ahora se encuentra junto a Yasna Provoste con un 12%, con una disminución de cinco puntos, respecto al 24 de septiembre.

