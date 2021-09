"¡Muy cara de palo!": Las reacciones en el mundo político luego que Sichel reconociera haber retirado el 10%

¿Qué pasó?

Diversas reacciones en el mundo de la política generó la confesión del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien reconoció haber realizado retiros de sus fondos de pensiones.

"Muchos, incluyéndome, hicimos el retiro de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APV y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables que quieren financiar lo que no pueden financiar", dio a conocer Sichel.

"Si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlos en cuentas separadas", agregó.

¿Qué dijeron los candidatos presidenciales?

Gabriel Boric señaló que: "En medio de esta tremenda crisis de confianza, se descubre a un candidato ocultando y sacando provecho económico de exactamente lo mismo que critica a los demás. Debemos tener mucha más transparencia y honestidad para hacer avanzar los cambios que nuestro país necesita".

En medio de esta tremenda crisis de confianza, se descubre a un candidato ocultando y sacando provecho económico de exactamente lo mismo que critica a los demás. Debemos tener mucha más transparencia y honestidad para hacer avanzar los cambios que nuestro país necesita. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 30, 2021

Por su parte, Yasna Provoste manifestó: "Por fin el candidato del Gobierno reconoció que hizo un retiro de las AFP. Responde una pregunta que le hicimos varias veces hace varios días. La desesperación es una mala consejera. El candidato Sichel pasa con una liviandad inaudita. Pasa hoy desde el rechazo de los retiros, a promover un retiro del 100% de los fondos, lo hace con una mentira que alude a una supuesta y falsa nacionalización de los fondos previsionales".

Chile no necesita esta política del espectáculo y de la falta de coherencia de la que hace gala el candidato #Sichel. Chile necesita un sistema de pensiones justo, con pensiones dignas y una presidenta que entienda que el sistema de AFP es un fracaso y que hay que cambiarlo. pic.twitter.com/r1WYZQPkh8 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 30, 2021

Franco Parisi indicó que: "La famosa ley del embudo. Sichel no quiere que tú saques tu 10%, pero él, que ganaba 18 millones mensuales en Banco Estado, sin saber de Bancos, sí lo retiró porque lo necesitaba".

La famosa ley del embudo.

Sichel no quiere, que tu saques tu 10%, pero él, que ganaba 18 millones mensuales en Banco Estado (sin saber de Bancos) si lo retiró porque lo necesitaba. Sino me ayudas seguirán los mismos gobernando este país. pic.twitter.com/UWWgRAZbbe — Franco Parisi Presidente (@Parisi_oficial) September 30, 2021

En tanto, Marco Enríquez-Ominami sostuvo que: "Sebastián 2 es igual a Sebastián 1, hay que apretarlos para que digan la verdad. De independiente nada, ahora transparenta que piensa igual que el ala más conservadora de la UDI".

Sebastián 2 es igual a Sebastián 1, hay que apretarlos para que digan la verdad. De independiente nada, ahora transparenta que piensa igual que el ala más conservadora de la UDI. #SichelEsPiñera https://t.co/mTVzxchWUb — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) September 30, 2021

Por su parte, el candidato Eduardo Artés expresó: "Sichel reconoce retiro del 10% y pide a uno transparentar posiciones ¡muy cara de palo!. Por mi lado no hay dobleces, he retirado el primero y el segundo, el tercero en trámite. Voy por el 4º y el FIN a las AFP".

Sichel reconoce retiro del 10% y pide a uno transparentar posiciones ¡muy cara de palo!. Por mi lado NO HAY dobleces he retirado el 1º y el 2º, el tercero en trámite, voy por el 4º y el FIN a las AFPs — Eduardo Artés Presidente #Artés2022 #UPA #Artés (@artes_oficial) September 30, 2021

Si bien, José Antonio Kast no se ha referido directamente a la situación, aclaró que: "No he retirado mi 10% porque tengo la convicción que este es un proyecto que le hace daño a las pensiones de los chilenos, y que los políticos la han utilizado para hacer campaña".

Otras reacciones oficialistas

La exministra de Prevención del Delito y actual vocera del comando de Sichel, Katherine Martorell, afirmó que: "El ahorro individual es fruto del trabajo y esfuerzo de cada persona y lo vamos a defender. Si Gabriel Boric quiere repartir lo nuestro y Yasna Provoste nacionalizar los fondos, vamos entonces por nuestro 100% para proteger las pensiones".

El ahorro individual es fruto del trabajo y esfuerzo de cada persona y lo vamos a defender. Si @gabrielboric quiere repartir lo nuestro y @ProvosteYasna nacionalizar los fondos, vamos entonces por nuestro 100% para proteger las pensiones. #SichelDefiendeTusAhorros https://t.co/x7WVuhf8rI — Katy Martorell Awad (@katymartorell) September 30, 2021

El diputado Jorge Alessandri (UDI) aseveró que: "Sichel tenía dos opciones, o entraba en la teleserie de quién sacó, quién no sacó; o iba más allá y proponía una alternativa de salvataje a los chilenos. La teleserie le interesaba a quienes siguen la teleserie de política, que no te expropien tus recursos, le interesa a 11 millones de cotizantes. Si Sichel tiene que esperar 24 horas para llegar con una propuesta, yo prefiero mil veces esperar esas 24 horas antes de saber los detalles de sus finanzas personales".

Sin embargo su par de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, indicó que: "Las explicaciones cuestan, y yo creo que en este caso debe ser el propio candidato presidencial Sichel quien pida disculpas, en el sentido de no haber transparentado en el minuto que había hecho uso de los de los retiros".

"El que pide disculpas no se humilla y creo que necesitamos una especie de mea culpa, que estuvo mal, que se equivocó, que fue un error el no haber transparentado que había hecho este retiro".

Otras reacciones de oposición

La diputada Camila Vallejo (PC) expuso que: "A Sichel no le quedó otra que entrar al debate moral y confesar que retiró sus fondos de la AFP. Y no lo hizo por carencia o necesidad, sino para traspasarlo a una APV. Con estos dobles discursos nadie le cree; por eso su sector votó a favor (del cuarto retiro), pese a sus amenazas".

A #Sichel no le quedó otra q entrar al debate moral y confesar que retiró sus fondos de la AFP. Y no lo hizo por carencia o necesidad, sino para traspasarlo a una APV. Con estos dobles discursos nadie le cree; por eso su sector votó a favor, pese a sus amenazas — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) September 30, 2021

Giorgio Jackson (RD) señaló: "Dijo que no era lobbista, pero fue lobbista de AFP. Dijo que era contrario a los retiros, pero hizo retiros mientras ganaba 16 millones mensuales en Banco Estado. ¿Se puede confiar en Sebastián Sichel?".

El parlamentario Gabriel Silber (DC) aseveró que: "Aquí no es la condena del hacer uso del derecho como cualquier otro chileno que tiene fondos en las pensiones, acá lo condenable es la falta de coherencia respecto del discurso privado respecto a lo que se predica para el resto. Acá se quiso imponer una suerte de ley del embudo, donde en definitiva es ancho para uno y delgado para el resto".

Ver cobertura completa

Todo sobre Retiro Fondos AFP