Sichel lamenta apoyo oficialista al cuarto retiro: "Los que más perdieron fueron los chilenos"

¿Qué pasó?

Este miércoles, durante su gira por el sur del país, la carta presidencial del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, lamentó el apoyo de diputados oficialistas al proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones, calificándolo como "doloroso".

Por otro lado, volvió a evadir la pregunta sobre si retiró su 10% de fondos previsionales, y aunque descartó costos políticos a su campaña, evitó centrar la discusión en este tema, asegurando que quienes perdieron con el apoyo de la medida fueron "los chilenos".

¿Qué dijo el candidato?

Sobre los diputados oficialistas que votaron a favor de la medida, Sichel lamentó que: "hay muchos que me explicaban por qué votaban a favor de los retiros, decían que era por miedo, por su reelección, nadie me dijo que era porque era bueno para los chilenos y creo que los que más perdieron fueron los chilenos".

En esta misma línea, en declaraciones que reproduce Emol, añadió que: "me parece doloroso y lo digo abiertamente, me parece que es inconsecuente con lo que hemos dicho como Chile Podemos Más, que queremos mejorar las pensiones de los chilenos y que por lo tanto, cualquier retiro futuro debe ser después de que aprobemos la reforma de pensiones y no antes, hoy no se justifica seguir aprobando retiros hasta que no mejoremos las pensiones".

Cambio de estrategia de campaña

Al ser consultado por el posible costo político que tendría para su candidatura la aprobación del cuarto retiro, el candidato presidencial replicó que: "los que perdieron ayer (martes) fueron los chilenos, cuando la política se mira a sí misma y cree que una votación tan importante como los retiros se trata de quién gana o con quién pierde, otra vez estamos dando muestras de la pobreza del debate político en Chile".

Respecto a si estas diferencias con parlamentarios de su sector influirán en su estrategia de campaña, Sichel expresó que "yo estoy haciendo una campaña que es con bototos, que es mirando menos los analistas, los pasillos del Congreso y los debates políticos cotidianos, sino que con bototos. Estamos muy tranquilos de lo que estamos haciendo, porque nosotros le hablamos a las personas".

¿Sacó su 10%?

Tras la polémica por ministros y otras figuras políticas del oficialismo que se declararon contrarios a los proyectos de los retiros anteriores, pero que sin embargo, habrían hecho retiro de sus fondos de AFP. Junto con las presiones de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, para que revele si es que sacó el 10% de los fondos de pensiones.

Sichel volvió a ser consultado sobre si retiró su 10% de fondos previsionales, y al igual que en ocasiones anteriores, evadió la pregunta y aseguró que: "(sobre) ese debate moral que tratan de instalar algunos respecto a qué hizo cada uno en sus cuentas individuales, no estoy de acuerdo".

Junto a lo anterior, añadió: "Aquellos que han votado a favor de los retiros como Gabriel Boric y Yasna Provoste, no están siendo claros en el mensaje, lo que ellos quieren en este debate es terminar haciéndose de los fondos de pensiones de las personas".

"Entiendo que muchos chilenos hagan retiros para escaparse del riesgo de que una izquierda en Chile le expropie sus fondos", cerró.

Ver cobertura completa