"Me llamó para interceder por una autopista concesionada": Revelan el pasado lobbista de Sebastián Sichel

¿Qué pasó?

El pasado miércoles 22 de septiembre se desarrolló el primer debate de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, y sin duda uno de los momentos que marcó el encuentro fue la interpelación de Yasna Provoste a Sebastián Sichel respecto a sus trabajos en empresas de lobby.

"Jamás he hecho lobby"

"Sebastián, tú has tenido relación con empresas y empresarios poderosos. Entiendo incluso que en algún periodo de su vida profesional hizo lobby por ese mundo", le cuestionaba Provoste al candidato de Chile Podemos Más. Tras detallar parte de su vida profesional, este le contestaba con un tajante: "Jamás he hecho lobby".

"¿Ah no? lo dice Wikipedia", decía la senadora por Atacama con un documento en sus manos. "Increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora. Pero bueno, lo pudo haber escrito alguien de su comando", le respondía de vuelta el exministro quien mantenía su negación respecto del lobby.

El pasado lobbista de Sichel

El momento, lejos de ser una anécdota más de los debates presidenciales, dejó en entredicho al candidato de la centro derecha, quien insiste en que nunca ha hecho lobby, pese a que en su propio perfil de LinkedIn señala que trabajó en dos empresas del rubro entre 2011 y 2018.

Respecto a lo señalado en dicha red social, Sichel se desempeñó como director de Asuntos Públicos de Burson-Marsteller, empresa internacional de relaciones públicas, entre 2011 y 2013, y como socio director de Paréntesis Estrategia, entre 2013 y 2018.

"Me llamó para interceder por una autopista"

Sobre sus actividades en esa época en un artículo de The Clinic, Gabriel Alamparte, quien conoció a Sichel en 2003 en las Juventudes de la DC, asegura que el actual candidato oficialista lo contactó el año 2014 cuando se desempañaba como jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas para interceder por una autopista.

"En el ejercicio de mi cargo, como jefe de gabinete del MOP, me llamó en dos oportunidades para interceder por una autopista concesionada", dijo Alamparte, quien también señaló que en la primera llamada Sichel le comentó que estaba realizando lobby legislativo a favor de la Autopista Central, mientras que en el segundo contacto le pidió recibir a uno de los funcionarios de dicha concesionaria.

"No me pidió absolutamente nada ilegal, no me pidió nada que no se pudiera hacer, no me pidió nada extraño. Solamente me pidió recibir a uno de estos ejecutivos de la autopista, cosa que hice tal como recibí a mucha gente durante mis cuatro años como jefe de gabinete", explicó Alemparte a The Clinic.

Alamparte, quien fue parte de la empresa de lobby Imaginacción hasta el año pasado y que hoy se desempeña en el bufete Alemparte&Villanueva, se mostró sorprendido por la férrea negación de Sichel a su pasado como lobbista. "Me parece extraño. No me parece correcto de parte de un candidato presidencial obviar algo que él realizó tanto en Burson-Marsteller, como en su propia empresa, Paréntesis Estrategia", dijo.

"Sí, hizo lobby"

Por otra parte, el periodista Juan Diego Montalva, uno de los compañeros de Sichel en Burson-Marsteller el año 2012 conversó con Pauta, explicando que el actual presidenciable sí se dedicaba al lobby, pero que en esa época la actividad que desempeñaba no estaba tipificada como tal.

"Sí, hizo lobby. Y ese era el trabajo que se realizaba, pero en ese momento no estaba tipificado como lobby. En ese tiempo, era una persona que utilizaba sus redes políticas para conocer y dar a conocer intereses de los clientes", explicó Montalva.

"Él es una persona que siempre ha tenido muy buenas redes y usaba esas redes para conseguir información y preguntar opiniones. Ese era, principalmente, su trabajo. Sebastián Sichel es una persona que tiene muchos vínculos en el mundo político, económico y social y en todos tiene muy buena llegada. Eso es lo que explica también que ahora sea un candidato con altas posibilidades de llegar a la Presidencia", detalla el periodista.

"Yo no encuentro que sea cuestionable que él haya realizado seguimientos legislativos o lobby, porque creo que es una cuestión bastante legítima, siempre que sea transparente. Y él lo hizo en esas condiciones. Nunca vi nada extraño o irregular. Él era muy transparente", añade el profesional quien además recordó que la principal cuenta de Sichel en esa época fue Equifax, en momentos en que se discutía la "Ley Dicom".

