Sichel y su postura por cuarto retiro: "Si tengo que pelearme con un partido o parlamentario, lo voy a hacer"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, nuevamente instó a las bancadas parlamentarias de derecha a rechazar el cuarto retiro de fondos de pensiones, y aseguró que no respaldará las campañas de aquellos parlamentarios que estén de acuerdo con el proyecto de ley.

Esto tras haber recibido críticas en su contra por parte de diputados de Renovación Nacional, que aún se encuentran "en reflexión" sobre la posibilidad de aprobar el proyecto de cuarto retiro.

¿Qué dijo el candidato presidencial?

En torno a las críticas recibidas por no lograr que los parlamentarios de su sector sigan su misma línea, el candidato sostuvo que: "la pregunta no es quién gana o pierde este liderazgo, es quién está disponible para decir la verdad. No me molesta si algunos parlamentarios (apoyan, pero) mal está el presidente de ese partido por no tener la capacidad de ordenarlos".

"Si alguno se siente amenazado porque yo digo algo de sentido común, no parece razonable que mintamos a los ciudadanos diciendo que nos apoyamos mutuamente, así que no tengo ningún problema con eso", dijo Sichel durante su visita a Concepción, según declaraciones que reproduce Radio Cooperativa.

Sin embargo, marcó su distancia de aquellos que voten a favor del cuarto retiro, advirtiendo que: "si tengo que pelearme con un partido o con un parlamentario por hacer lo que creo que es bueno para Chile, lo voy a hacer. Yo no estoy capturado por los partidos políticos, soy un independiente".

