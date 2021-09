Sebastián Sichel critica a Gabriel Boric: Le faltan "experiencias vitales, yo soy padre"

Este martes el candidato de Chile Vamos por Más, Sebastián Sichel estuvo en el matinal Mucho Gusto, donde se refirió al resto de postulantes a La Moneda.

En dicha oportunidad, aprovechó la instancia para destacar aspectos positivos y negativos de Gabriel Boric, Yasna Provoste, José Antonio Kast, Eduardo Artés y Franco Parisi.

Sobre Boric

"Juventud. Creo que representa la renovación de la izquierda chilena y su juventud le hace muy bien. Lo malo, es que ser presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Se requiere, haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales, yo soy padre, creo que la experiencia después de la crisis que estamos viviendo va a ser clave. Su currículum es 8 años diputado. La crisis que vamos a tener, económica, sanitaria, va a requerir tomar decisiones complejas, con información compleja, que tiene que tener antecedentes necesarios. Voy a citarlo a él mismo, en el 2020 dijo 'no tengo las competencias necesarias para gobernar', hace un año lo dijo él, está en YouTube y, por lo tanto, me hago cargo de lo que él mismo dijo".

Sobre Provoste

"Lo bueno es que es un liderazgo femenino que se necesita mucho en este país. La política tiene una deuda gigante de transformación, de incorporación de mujeres en la política. Lo malo es que yo creo que representa toda la vieja política junta. Es DC, está con una coalición de la que yo me fui porque creo que se quedó atrapada en el pasado, que está medio atrapada por un mundo de izquierda que ha hecho que la DC se gire hacia allá. Tengo una visión muy distinta de los partidos tradicionales y de la política tradicional que ella tiene".

Sobre Kast

"Lo bueno es que tiene coraje para defender lo que cree. Yo también me he aburrido de estos políticos que no quieren tomar ningún riesgo, 'estoy en reflexión, si bien es cierto no es menos cierto'. Él dice lo que piensa y es honesto en eso. Lo malo yo creo que es la tolerancia es un principio básico en el país que viene y no tiene que ver con tolerar la violencia y otras cosas que él dice mucho, sino, la diversidad sexual. He visto, no sé si él, pero detrás de sus adherentes que me trollean todo el día, he visto antivacunas, antiglobalización. Yo creo que el ser anti algo es una mala definición. La política no es contra algo, es por algo, hacer algo por el país y tengo la sensación que él ha permitido que se genere un clima muy de contradicciones y fricciones que no es sano. Creo que hay un mundo muy de ultraderecha que lo ve como una posibilidad, pero lo que digo bien sinceramente es que hay que construir mayorías en Chile".

Sobre Parisi

"Buen comunicador, lo malo es que en general tiendo a creer que cae en el populismo en dos minutos para tratar de ganar votos y no está ni en Chile".

Sobre Artés

"Es como un político de los 60, como está en la guerra fría, no le contaron que cayó el muro de Berlín, que pasaron muchas cosas después".

Ver cobertura completa