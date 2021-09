Sichel reitera rechazo al cuarto retiro pero no descarta en el futuro avalar un "autopréstamo"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, reiteró su rechazo al proyecto para un cuarto retiro de fondos AFP, llamando ahora al Congreso a aprobar la ley corta de pensiones anunciada por el Presidente Sebastián Piñera.

¿Qué dijo Sichel?

Respecto a la situación del proyecto del Ejecutivo, hizo “un llamado a aprobarlo lo antes posible”.

No obstante, aclaró su postura sobre la administración de los fondos previsionales: “Lo que no queremos es esta idea noventera de un sector de la izquierda que cree que pueden decidir por los chilenos, burócrata estatal, o sea idea noventera de la extrema derecha que cree que solo el mercado administra, creemos que los chilenos somos libres de decidir”.

En cuanto al retiro que se discute en el Congreso, expuso: “A medida que se mejoren las pensiones, haya más ahorros, proponemos que los chilenos en el futuro puedan hacerse un autopréstamo, hacer un retiro para pagar el pie para una primera vivienda

“No es un dogma, la pregunta es si es el momento de hacerlo cuando lo que tenemos es menos fondos. Estamos en desacuerdo en que el momento de hoy día sea seguir discutiendo donde no hay que discutir, lo que queremos es pensiones dignas para los chilenos y esa es la prioridad que pedimos al Congreso”, agregó.

Posteriormente, en su participación en el Matinal Mucho Gusto, planteó que “no se puede seguir sacando plata si no se sabe cómo se va a llenar. La gente no tiene pensiones, no le queda plata y la política está haciendo, para ganar unos votos, es que se saque la plata”.

Revisa sus declaraciones

Ver cobertura completa