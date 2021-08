Christian Pino, el periodista y pareja de Karla Rubilar que busca un cupo como diputado

Este lunes 23 de agosto se llevan a cabo en el Servel las inscripciones de candidaturas presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, de cara a las elecciones de noviembre.

Dentro de ellas, sorprendió el anuncio del periodista Christian Pino, quien buscará ser parlamentario como Independiente, pero con apoyo de Renovación Nacional.

El comunicador representará el Distrito 8, compuesto por las comunas de la Región Metropolitana: Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

"Me jugaré la vida para obtener un cupo en el distrito más grande de Chile", fueron parte de sus palabras.

¿Quién es Christian Pino?

Christian Pino es periodista titulado de la Universidad Viña del Mar, institución en la que también se ha desempeñado como profesor.

Sin embargo, su carrera la ha forjado principalmente en televisión, en donde ha trabajado como periodista en TVN, Chilevisión y CNN, entre otros. Durante cuatro años fue conductor del noticiario nocturno de 24 horas, antes de ser despedido en 2016.

“Las razones que me dijeron fue pérdida de la confianza a raíz de una entrevista con un productor de pisco peruano", le señaló en aquella oportunidad a la revista The Clinic sobre los motivos por los cuales fue desvinculado.

Su relación con Karla Rubilar

Posterior a su paso por televisión, al comunicador se le perdió la pista en los medios, sin embargo al poco tiempo reapareció de manera activa en Twitter, lugar desde donde expresaba sin tapujos su opinión.

Fue en esa red social, de hecho, en donde conoció a su actual pareja, la ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar. Así lo dio a conocer ella misma en una entrevista de televisión recientemente, en donde afirmó que le habló por mensaje interno de Twitter tras verlo discutir con otro usuario.

“Me acuerdo que un día se pelea por Twitter... esto nada que ver, ni soñar con tener una relación... pelea por Twitter no me acuerdo con quién, y yo lo veía y no me calzaba con el Christian Pino que yo conocía, entonces le mando un DM: '¿por qué estás peleando así? Este no eres tú'. Porque él es súper conciliador”, confesó la secretaria de Estado en un programa nocturno.

Sin embargo, su relación no ha estado exenta de polémicas. En noviembre de 2019, cuando Rubilar estaba a cargo de la vocería en el Gobierno, se generó revuelo debido a que Pino había entrado a trabajar como asesor de la cartera que estaba a cargo de ella.

De acuerdo a lo señalado por La Tercera en aquella oportunidad, el periodista se desempeñó entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre como asesor ad honorem, recibiendo una remuneración de tan solo $2, los que serían pagados en dos cuotas de $1.

Ver cobertura completa