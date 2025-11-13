Joan Laporta confirma que Lionel Messi tendrá una estatua en el Camp Nou

13 nov. 2025 - 17:21 hrs.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó este jueves que el club está trabajando oficialmente en la creación de una estatua en honor a Lionel Messi, que será instalada en el nuevo Spotify Camp Nou.

Las declaraciones de Laporta se produjeron durante la presentación del libro "Jo vaig viure a La Masia" (Yo viví en La Masia), del periodista Xavi Torres, apenas tres días después de la visita sorpresa que realizó Messi al estadio barcelonés.

Un homenaje junto a las grandes leyendas

"Messi debería tener una estatua en el Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Es uno de esos jugadores de referencia que nos han marcado", afirmó el presidente culé, según consignó el medio español Sport.es.

Laporta reveló que el proyecto ya ha sido discutido en la junta directiva del club: "Lo hemos comentado en junta y estamos trabajando en ello. Debe estar de acuerdo la familia y todos los culés lo querrían", agregó el dirigente.

El presidente barcelonista explicó que, una vez tengan el diseño definitivo de la estatua, consultarán con la familia de Messi para obtener su aprobación. "Cuando tengamos el diseño, lo consultaremos con su familia", señaló Laporta.

"A todos los culers nos gustaría tener una estatua de Leo Messi donde están las grandes figuras de la historia del Barça. Si la tienen Kubala y Cruyff, sería de justicia que Leo tuviera su estatua", enfatizó el presidente.

Un homenaje pendiente

Esta iniciativa forma parte del reconocimiento que el Barcelona quiere brindar a Messi, quien salió del club en 2021 en medio de una situación traumática por problemas económicos. Actualmente, el argentino juega en el Inter Miami de la MLS.

Laporta también reiteró que el club planea ofrecer a Messi "el homenaje más bonito del mundo" una vez concluyan las obras del nuevo Camp Nou, que tendrá capacidad para 105.000 espectadores.

"Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas", concluyó Laporta.

