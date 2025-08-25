Mosa adelanta que Colo Colo definiría a su nuevo DT esta semana: "Tenemos varios nombres, hay conocidos"

25 ag. 2025 - 21:41 hrs.

Hace casi una semana, Colo Colo oficializó la salida de Jorge Almirón, y ahora Blanco y Negro ya tendría al nuevo entrenador del conjunto albo. Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que administra al Cacique, aseguró que este miércoles podrían definir al nuevo técnico.

"Estamos analizando los distintos nombres, trabajando para dar a la brevedad con un técnico para Colo Colo. Tenemos varios nombres que fueron presentados hoy día (lunes), los directores recibieron la información, mañana (martes) vamos a seguir teniendo más reuniones y entrevistas por zoom. No puedo adelantar nombres, estamos avanzando bien, de buena manera", expresó el timonel tras una reunión de la comisión de fútbol.

En la misma línea, Mosa sostuvo que "vamos a tener varias reuniones y vamos a continuar el miércoles, para ver si al directorio podemos llegar con un candidato. Tenemos la intención de cerrar esto a la brevedad, hemos trabajado desde que se fue Jorge (Almirón)".

"Están las condiciones para elegir un buen nombre para Colo Colo"

El empresario puertomontino también adelantó que "hay conocidos, hay gente conocida en Sudamérica, gente exitosa en Argentina, en Paraguay. Están las condiciones para elegir un buen nombre para Colo Colo", y afirmó que la propuesta que se le hará al nuevo adiestrador será "con finalización para diciembre de 2026".

Mosa valoró que el bloque que lidera Leonidas Vial tuviera buena acogida para el tema: "Encontramos una buena respuesta en esta reunión. La idea es que se acerquen los caminos y esperamos que el miércoles podamos tener DT para nuestro equipo. La intención es tener un director técnico el miércoles, para que pueda estar cerrado el fin de semana", consignó.

