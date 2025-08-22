Con Brereton, pero sin jugadores de la Generación Dorada: La nómina de La Roja para la doble fecha ante Brasil y Uruguay

22 ag. 2025 - 15:12 hrs.

En septiembre próximo la Selección Chilena enfrentará a Brasil y Uruguay por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026, del cual ya está eliminada. En ese sentido, La Roja ya tiene nómina para esos cotejos, pues este viernes el técnico interino del combinado nacional, Nicolás Córdova, entregó la lista.

En ese sentido, el estratego golpeó la mesa y no convocó a ningún jugador de la Generación Dorada, pues no consideró a Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas ni Alexis Sánchez, quienes sí estuvieron con Ricardo Gareca. Además, nominó a Brayan Cortés, Esteban Pavez, Erick Pulgar, Diego Valdés o Víctor Dávila.

Sin embargo, hay sorpresas, como el retorno de Ben Brereton. También resaltan Thomas Guillier, Ignacio Saavedra, César Pérez, Lucas Assadi, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia y Bruno Barticciotto.

En cuanto a los jugadores jóvenes, destaca la presencia de Iván Román, Ian Garguez, Emiliano Ramos y Maximiliano Gutiérrez.

Esta es la nómina completa

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux | Swansea City AFC (Gales)

Vicente Reyes | Peterborough United (Inglaterra)

Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

DEFENSAS

Paulo Díaz | River Plate (Argentina)

Benjamín Kuscevic | Fortaleza EC (Brasil)

Guillermo Maripán | Torino F.C (Italia)

Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

Esteban Matus | Audax Italiano (Chile)

Matías Sepúlveda | Universidad de Chile (Chile)

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile (Chile)

Ian Garguez | Palestino (Chile)

VOLANTES

Rodrigo Echeverría | Club León (México)

Ignacio Saavedra | PFC Sochi (Rusia)

Vicente Pizarro | Colo-Colo (Chile)

César Pérez | Defensa y Justicia (Argentina)

Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

Luciano Cabral | Independiente (Argentina)

Lucas Assadi | Universidad de Chile (Chile)

Javier Altamirano | Universidad de Chile (Chile)

DELANTEROS

Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

Ben Brereton Díaz | Southampton FC (Inglaterra)

Emiliano Ramos | Everton (Chile)

Gonzalo Tapia | São Paulo (Brasil)

Bruno Barticciotto | Santos Laguna (México)

Darío Osorio | Midtjylland FC (Dinamarca)

Lucas Cepeda | Colo-Colo (Chile)

Maximiliano Gutiérrez | Huachipato (Chile)

