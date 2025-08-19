"Aceptó ser llamado por La Roja": Alerta en Argentina por joven futbolista que fue nominado a la Selección Chilena Sub 20

19 ag. 2025 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Nicolás Córdova entregó el lunes una prenómina de 55 futbolistas considerados para disputar el Mundial Sub 20 que se realizará en Chile a partir del próximo 27 de septiembre. A pesar de que es una "lista de buena fe" que se reducirá a 21 jugadores, sorprendió el nombre de Lautaro Millán.

El joven futbolista nacido en Argentina es hijo de padre chileno, por lo que puede representar a La Roja juvenil en el certamen, sin embargo, hace unas semanas había sido nominado a la selección sub 20 de Argentina.

Sorpresa en la prensa argentina

La citación del futbolista de Independiente no pasó desaparecida al otro lado de la cordillera, en donde destacaron que Millán había participado en un microciclo de la sub 20 trasandina a inicios del mes de agosto, hace apenas dos semanas.

Sin embargo, el jugador aceptó representar a Chile ante las pocas opciones que tiene en la Albiceleste: "Tras correr detrás de Franco Mastantuono y del Diablito Echeverri en la consideración, el atacante de 20 años aceptó ser convocado por Chile y podría disputar el Mundial de la categoría con esa camiseta", informó TyC Sports.

"Si bien la intención del atacante era jugar para Argentina, país donde nació, la realidad es que aceptó ser llamado por La Roja", aclaró el citado medio. De todas maneras, explicaron que, si juega por Chile en el Mundial, igualmente podría representar en un futuro a la selección adulta de Argentina.

Por su parte, el diario Olé tituló: "Hace dos semanas lo convocó Placente (DT Argentina) y ahora la selección de Chile", acompañado de una foto de Millán con Lionel Messi.

¿Quién es Lautaro Millán?

Lautaro Millán tiene 20 años y juega actualmente en Independiente de Avellaneda. Debutó en mayo de 2024 y de ahí en más se ha vuelto en un jugador recurrente en el cuadro dirigido por Julio César Vaccari.

Hasta la fecha registra 31 partidos en el profesionalismo, tres goles y una asistencia. Además, ha jugado casi todos los partidos del Rojo en la Copa Sudamericana, torneo en el que justamente enfrentará a Universidad de Chile este miércoles.

En la selección argentina sub 20 disputó siete encuentros amistosos, pero este año no ha sumado minutos, por lo que sus chances en Chile se acrecientan y es posible que sea parte de la lista final de Córdova.

