¡Se juega! Confirman fecha de los partidos amistosos de la Selección Chilena contra Rusia y Perú

¿Qué pasó?

Después de varias semanas de incertidumbre, se confirmó que la Selección Chilena disputará un partido amistoso ante Rusia a fines de año, una vez finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas, instancia en la que La Roja ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026.

Así lo confirmó la propia federación de fútbol de Rusia, que detalló que en la Fecha FIFA del mes de noviembre recibirá primero a Perú y posteriormente a Chile.

El duelo ante Rusia se puso en duda en junio pasado, luego de que el embajador de Ucrania en Chile le pidiera a la ANFP suspender el encuentro por razones geopolíticas. Incluso, la FIFA le prohibió al país euroasiático participar de eventos internacionales como el Mundial, sin embargo, desde el fútbol chileno decidieron jugar igualmente el duelo amistoso.

¿Cuándo juega Chile contra Rusia y Perú?

La Selección chilena afrontará los partidos de septiembre ante Brasil y Uruguay con el objetivo de terminar de la mejor forma el proceso eliminatorio del Mundial 2026, certamen del cual ya se quedó matemáticamente sin chances de clasificar.

Tras ello, La Roja enfrentará el próximo 15 de noviembre a Rusia en la ciudad de Sochi, probablemente bajo la dirección interina de Nicolás Córdova, que buscará probar nuevas piezas del recambio para las Clasificatorias de 2030.

En tanto, el compromiso de Chile ante el elenco del Rímac se disputará el 18 del mismo mes, también en la misma sede.

