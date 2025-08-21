La "U" llega a Chile y Marcelo Díaz muestra su amargura por lo vivido en Argentina: "Tenemos mucha pena... no pudimos hacer nada"

21 ag. 2025 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

En su llegada a Santiago, Marcelo Díaz, referente de Universidad de Chile, se refirió a los violentos incidentes registrados entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda durante la noche del miércoles. Actualmente, hay 15 chilenos heridos y 105 detenidos.

Desde el Aeropuerto de Santiago, señaló que "tenemos mucha pena por lo ocurrido en Argentina, estamos muy preocupados por nuestra gente (...) no pudimos hacer nada, incluso mirando desde adentro de la cancha. Estamos obviamente afectados por esta situación, porque no estamos ajenos, es nuestra gente, y yo por lo menos siempre digo que cuando vamos a jugar a algún lado somos una comisión, somos un grupo, una familia, y cuando alguno sale afectado, creo que nos afecta a todos".

"Hay familiares nuestros que estaban en las tribunas, amigos también, lo que hace que esto haya sido demasiada locura para nosotros. Afortunadamente, en Argentina se ha quedado parte de nuestra delegación, pendiente de todos los hinchas en los hospitales y los que están detenidos también. Ellos están prestando todos los servicios posibles para que puedan regresar pronto a sus hogares", agregó.

"Nos tiene que importar la seguridad y la salud de todos los hinchas"

Díaz apuntó a que fue "un evento deportivo con muy poca garantía de seguridad. Al final, de hecho, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros entraron a pegarle a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que lamentablemente no lo pudieron hacer y son los mayores afectados. Es una situación que no puede volver a ocurrir, una situación que nosotros no tenemos que normalizar".

Sobre las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, que pidió sancionar a la "U", dijo que "en vez de preocuparse por la integridad física y humana de todos los hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas. Hoy lo más importante es la vida humana de todos los hinchas. A mí por lo menos me parece absolutamente fuera de contexto, algo a mí parecer repudiable. Solamente nos tiene que importar en este momento la seguridad y la salud de todos los hinchas, porque me imagino que también del equipo de ellos hay hinchas que están lastimados. Acá lo más importante es la vida humana y ellos no han mostrado ese respeto".

"Esto fue una consecuencia de una mala seguridad, por decirlo de alguna forma, en un partido tan importante. Yo creo que la Conmebol, incluso la FIFA, se tendrá que meter en la organización de un evento deportivo de tal tamaño (...) yo por lo menos por mi parte sí encuentro que hubo muy poca seguridad para todos los que estábamos en el estadio, no tan solo para los hinchas de la 'U', los jugadores de ambos clubes, sino que para todos los que estábamos ahí", concluyó.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol