El apoyo de Vidal a hinchas de la "U" agredidos en Argentina: "Fuerza... espero que todos puedan volver a casa"

¿Qué pasó?

Arturo Vidal usó su redes sociales para entregarle su apoyo a los hinchas de Universidad de Chile, quienes la noche del miércoles sufrieron un brutal linchamiento por parte de barristas de Independiente durante un partido en el Estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda, Argentina.

Los hechos violentos terminaron con cerca de 20 connacionales heridos, dos de ellos graves, y un centenar de detenidos. Además, el partido, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado.

"Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido"

Las imágenes de la golpiza que recibieron los compatriotas en las graderías por parte de la hinchada trasandina repercutieron en todo el mundo, uno de ellos fue el "King".

"Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero que todos puedan volver a casa", fue lo que escribió el volante de Colo Colo en sus historias de Instagram, acompañado de una fotografía del escudo de la "U" en blanco y negro.

"Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero"

Otro que se manifestó en redes sociales fue el capitán de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, dejando en claro la posición del plantel sobre lo ocurrido en Argentina.

"Como plantel de Universidad de Chile expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente", comenzó el comunicado que subió a sus historias de Instagram.

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares”, señaló.

Finalmente, el jugador señaló que "lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero".

